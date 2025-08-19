Tageshoroskop Schütze für heute: Horoskop zu Liebe, Karriere und mehr

Das Sternbild Schütze gehört zu den zwölf Tierkreiszeichen, deren Ursprünge sich bis in die frühe Hochkultur Mesopotamiens vor rund 4000 Jahren zurückverfolgen lassen. Die Einteilung des Tierkreises in zwölf Abschnitte wurde später von den Griechen übernommen, und viele der damaligen Namen sind bis heute gebräuchlich. Laut astrologischer Tradition gilt als Schütze, wer zwischen dem 23. November und dem 21. Dezember geboren ist.

Die Geschichte des Schützen ist tief mit Mythologie und Astronomie verwoben. Das Sternbild wurde bereits in der Antike beschrieben und häufig mit dem mythologischen Kentauren Chiron in Verbindung gebracht – einem Lehrer und Heiler, der Pfeil und Bogen meisterhaft beherrschte. In der griechischen Sagenwelt wird Chiron als wohlwollender Mentor vieler Helden verehrt.

Doch egal, wie faszinierend die Geschichten hinter dem Tierkreis auch sein mögen, bleibt der wissenschaftliche Blick auf die Astrologie nüchtern: Es gibt keine belastbaren Beweise dafür, dass das Geburtsdatum Rückschlüsse auf Persönlichkeit, Lebensweg oder Zukunft zulässt – mehr dazu weiter unten. Hier finden Sie das aktuelle Tageshoroskop für den Schützen.

Horoskop heute für Schützen als Video: Was sagt das Tageshoroskop über Liebe und Karriere?

Das folgende Video liefert Ihnen das aktuelle Tageshoroskop für das Sternzeichen Schütze. Es wird täglich aktualisiert und für das aktuelle Datum angepasst. Sie können hier unter anderem nachsehen, was die Sterne heute zu den Themen Liebe und Karriere für Sie bereithalten. Und noch einiges mehr.

Sternzeichen und Horoskope: Eine wissenschaftliche Einordnung

Wissenschaftliche Einrichtungen wie die Gesellschaft zur Untersuchung paranormaler Phänomene (GWUP) und Fachmagazine wie der Skeptical Inquirer stellen regelmäßig klar, dass astrologische Vorhersagen weder auf überprüfbaren Fakten noch auf wissenschaftlichen Methoden beruhen. Dennoch haben Horoskope eine anhaltende Anziehungskraft, da viele Menschen neugierig darauf sind, welche Entwicklungen ihr Sternzeichen für sie bereithalten soll.

Eine YouGov-Umfrage ergab, dass über die Hälfte der Deutschen fest daran glauben, dass das Sternzeichen mit den individuellen Persönlichkeitsmerkmalen verknüpft sei. Dabei vertritt insbesondere ein Viertel der Frauen die Ansicht, dass dieser Zusammenhang stark ausgeprägt sei, während 55 Prozent der befragten Männer diese Annahme gänzlich ablehnen. Die Erhebung aus dem Jahr 2021 zeigt zudem, dass mehr als die Hälfte der Teilnehmer Interesse an Horoskopen hat und diese zumindest sporadisch zu lesen scheint.

Obwohl die Praxis der Himmelsbeobachtung und Deutung von Sternbildern schon vor Jahrtausenden begann, bleiben Horoskope laut National Geographic auch heute populär – trotz des Mangels an wissenschaftlichen Belegen, die einen direkten Zusammenhang zwischen Sternbildern, Persönlichkeitsmerkmalen oder zukünftigen Ereignissen bestätigen könnten.

In einer Studie der Plattform „Clearer Thinking“ wurde untersucht, ob Astrologen in der Lage sind, anhand von Persönlichkeitsdaten präzise Aussagen über Personen zu treffen. Unter der Leitung von Spencer Greenberg und André Ferretti füllten Freiwillige einen Persönlichkeitsfragebogen aus, den anschließend 152 Astrologen einem von fünf Sternzeichen zuordnen sollten. Die Ergebnisse ließen keine über Zufall hinausgehende Genauigkeit erkennen: Kein Experte erreichte mehr als fünf von zwölf korrekten Zuordnungen, und im Durchschnitt lagen die Treffer lediglich bei 2,49 – ein Wert, der zufälligen Vermutungen entspricht. Dabei zeigten sich weder Erfahrung noch spezielles Fachwissen als entscheidende Faktoren.

Das Interesse an solchen Themen mag durch den Wunsch nach Orientierung oder Unterhaltung begründet sein. Wer aber seriöse Lebensentscheidungen treffen möchte, sollte sich auf fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse und rationale Überlegungen stützen.

Für welchen Zeitraum gilt welches Sternzeichen?

Steinbock: 22. Dezember – 20. Januar

Wassermann : 21. Januar – 19. Februar

Fische : 20. Februar – 20. März

Widder : 21. März – 19. April

Stier : 20. April – 21. Mai

Zwillinge : 22. Mai – 21. Juni

Krebs : 22. Juni – 22. Juli

Löwe : 23. Juli – 23. August

Jungfrau : 24. August – 23. September

Waage : 24. September – 23. Oktober

Skorpion : 24. Oktober – 22. November

Schütze : 23. November – 21. Dezember