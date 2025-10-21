Tageshoroskop Skorpion für heute: Horoskop zu Liebe, Karriere und mehr

Das Sternbild Skorpion zählt zu den zwölf Tierkreiszeichen, deren Benennungen vor etwa 4000 Jahren entstanden. Der in zwölf Abschnitte unterteilte Tierkreis wurde später von den alten Griechen übernommen, und die damaligen Bezeichnungen sind bis heute geläufig. Der Astrologie zufolge wird das Sternzeichen Skorpion Menschen zugeordnet, die zwischen dem 24. Oktober und dem 22. November geboren sind.

Das Sternzeichen hat eine Geschichte, die tief in der Mythologie und Astronomie verwurzelt ist. Es basiert auf dem Sternbild Skorpion, das schon in der Antike bekannt war. Die Griechen verbanden es mit dem Mythos von Orion, dem Jäger, der von einem Skorpion getötet wurde. Diese beiden Figuren wurden als Sternbilder am Himmel verewigt, wobei der Skorpion am Nachthimmel aufsteigt, während Orion untergeht.

Man sollte im Zusammenhang von real existierendem Sternbild und Horoskopen nie aus dem Blick verlieren, dass die Wissenschaft keine belastbaren Beweise dafür liefert, dass sich aus dem Geburtsdatum Aussagen über Persönlichkeit, Lebensweg oder Zukunft ableiten lassen – dazu weiter unten mehr. Wir haben hier das Tageshoroskop für das Sternzeichen Skorpion für Sie.

Im folgenden Video finden Sie das aktuelle Tageshoroskop für das Sternzeichen Skorpion. Das Video wird täglich aktualisiert und für den entsprechenden Tag angepasst. Unter anderem können Sie hier nachsehen, was die Sterne heute zu den Themen Liebe und Karriere für Sie bereithalten.

Sternzeichen und Horoskope: Eine wissenschaftliche Einordnung

Laut einer YouGov-Umfrage glauben mehr als die Hälfte der Deutschen, dass ein Zusammenhang zwischen dem Sternzeichen und der Persönlichkeit besteht. Besonders Frauen scheinen diesem Konzept zugeneigt: Eine von vier Frauen geht davon aus, dass dieser Zusammenhang stark ist. Im Gegensatz dazu lehnen 55 Prozent der befragten Männer diese Idee vollständig ab und sehen keinerlei Verbindung zwischen Sternzeichen und Charakter. Die Umfrage aus dem Jahr 2021 ergab zudem, dass sich mehr als die Hälfte der Befragten für Horoskope interessiert und diese zumindest gelegentlich liest.

Obwohl die Beobachtung und Deutung von Sternbildern bereits vor Tausenden von Jahren begann, sind Horoskope laut National Geographic auch heute noch äußerst populär. Dies gilt trotz der Tatsache, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Sternenbildern, der Persönlichkeit von Menschen oder gar deren Zukunft wissenschaftlich nie belegt werden konnte.

Die Plattform „Clearer Thinking“ untersuchte, ob Astrologen tatsächlich in der Lage sind, präzise Aussagen über Personen anhand der Sterne zu treffen. In einer Studie, geleitet von Spencer Greenberg und André Ferretti, füllten Freiwillige einen Persönlichkeitsfragebogen aus. 152 Astrologen hatten die Aufgabe, die Angaben einem von fünf Sternzeichen zuzuordnen. Die Untersuchung zeigte, dass die Probanden bei der Zuordnung von Geburtshoroskopen nicht besser abschnitten, als wenn sie die Ergebnisse zufällig ausgewählt hätten. Trotz hoher Überzeugung von ihren Fähigkeiten erzielte keiner mehr als 5 von 12 richtigen Antworten. Erfahrungen oder Fachwissen hatten keinen signifikanten Einfluss auf die Leistung. Die Ergebnisse sprechen gegen die Wirksamkeit der Astrologie in diesem Kontext. Im Durchschnitt lagen die Astrologen bei 2,49 von zwölf Antworten richtig – ein Wert, der bei rein zufälligen Zuordnungen zu erwarten wäre. Die selbsternannten Experten erbrachten somit keine Leistung, die über den Zufall hinausging.

Renommierte Institutionen wie die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) oder Publikationen wie Skeptical Inquirer weisen wiederholt darauf hin, dass astrologische Vorhersagen und Zuordnungen auf subjektiven Eindrücken und Zufällen beruhen. Dennoch erfreuen sich Horoskope großer Beliebtheit, da viele Menschen neugierig darauf sind, was „die Sterne“ über ihre Zukunft aussagen könnten.

Das Interesse an solchen Themen mag durch den Wunsch nach Orientierung oder Unterhaltung begründet sein. Wer aber seriöse Lebensentscheidungen treffen möchte, sollte sich auf fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse und rationale Überlegungen stützen.

Für welchen Zeitraum gilt welches Sternzeichen?

Steinbock: 22. Dezember – 20. Januar

Wassermann : 21. Januar – 19. Februar

Fische : 20. Februar – 20. März

Widder : 21. März – 19. April

Stier : 20. April – 21. Mai

Zwillinge : 22. Mai – 21. Juni

Krebs : 22. Juni – 22. Juli

Löwe : 23. Juli – 23. August

Jungfrau : 24. August – 23. September

Waage : 24. September – 23. Oktober

Skorpion : 24. Oktober – 22. November

Schütze : 23. November – 21. Dezember