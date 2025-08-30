Tageshoroskop Steinbock für heute: Horoskop zu Liebe, Karriere und mehr

Das Sternzeichen Steinbock ist eines der zwölf Tierkreiszeichen, die bereits vor mehr als 4000 Jahren benannt wurden. Die Kalenderastrologie, wie wir sie heute beispielsweise aus Zeitungen kennen, entstand vor circa 2000 Jahren. Während Horoskope bis in das 17. Jahrhundert auf wissenschaftlicher Basis herausgearbeitet wurden, ist ihre Glaubwürdigkeit bereits seit dem Alten Rom umstritten.

Nichtsdestotrotz stellen Horoskope für viele Menschen ein wichtiges Medium dar, um Schlussfolgerungen für ihre Persönlichkeit, ihr Leben oder auch ihre Zukunft abzuleiten. Wie bei quarks.de nachzulesen ist, glauben 53 Prozent der Deutschen an einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Sternzeichen. Unter das Sternzeichen Steinbock fallen alle Menschen, die zwischen dem 22. Dezember und dem 20. Januar geboren sind. Was das Tageshoroskop für das Sternzeichen Steinbock für Sie in Sachen Liebe, Karriere und vielen weiteren Bereichen bereithält, das erfahren Sie hier.

Steinbock-Horoskop heute als Video: Was sagt das Tageshoroskop über Liebe und Karriere?

Sie finden im folgenden Video ein aktuelles Tageshoroskop zum Sternzeichen Steinbock, welches täglich aktualisiert wird. Darin können Sie herausfinden, was die heutige Sternkonstellation für Sie hinsichtlich ihrer Karriere oder der Liebe bereithält:

Horoskope und Sternzeichen: Eine wissenschaftliche Einordnung

Die Sterne haben Menschen schon immer fasziniert. Heute lesen in Deutschland laut einer Umfrage von YouGov 13 Prozent der Bürgerinnen und Bürger regelmäßig ihr Horoskop. Während 24 Prozent der Frauen an einen großen Zusammenhang zwischen Sternzeichen und der Persönlichkeit eines Menschen glaubt, sind es bei den Männern lediglich 11 Prozent. Gleichzeitig gibt die Studie aus dem Jahr 2021 in Kooperation mit Statista zum Thema Sternzeichen zu erkennen, dass die Hälfte der Deutschen sich überhaupt nicht für Horoskope interessiert.

Doch obwohl es bis heute keinen wissenschaftlichen Beleg für die Beeinflussung von Persönlichkeit, Leben oder Zukunft auf Basis eines Horoskops gibt, stellt sich die Frage: Wieso scheinen die Behauptungen in Zeitungshoroskopen so häufig zu stimmen? Laut National Geographic liegt dies an den generischen und sehr allgemeinen Aussagen, die auf sehr viele Personen zutreffen. Durch bewusst offene Formulierungen können sich so viele Menschen mit scheinbar spezifischen Elementen des Horoskops identifizieren.

Wie National Geographic ebenfalls beleuchtet, können nach Ansicht der Wissenschaft Zeitungshoroskope „sicherlich keinen Blick in die eigene Zukunft werfen“. Doch das ist für viele Menschen auch nicht zwangsläufig die Hauptmotivation, regelmäßig ihr Horoskop zu lesen. Vielmehr dienen solche Texte als „Motivationshilfen und aufmunternde Worte, um sich für die kommende Zeit besser gerüstet zu fühlen“.

In welchem Zeitraum gilt welches Sternzeichen?

Zum Schluss finden Sie eine Übersicht zu den Sternzeichen und ihren jeweiligen Zeitspannen:

Steinbock: 22. Dezember – 20. Januar

Wassermann: 21. Januar – 19. Februar

Fische: 20. Februar – 20. März

Widder: 21. März – 19. April

Stier: 20. April – 21. Mai

Zwillinge: 22. Mai – 21. Juni

Krebs: 22. Juni – 22. Juli

Löwe: 23. Juli – 23. August

Jungfrau: 24. August – 23. September

Waage: 24. September – 23. Oktober

Skorpion: 24. Oktober – 22. November

Schütze: 23. November – 21. Dezember