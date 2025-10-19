Stier-Tageshoroskop heute: Horoskop zu Liebe, Karriere und mehr

Das Sternzeichen Stier ist eines von insgesamt zwölf Tierkreiszeichen, die bereits vor mehr als 4000 Jahren namentlich benannt wurden. Jedes Sternzeichen ist dabei einem Zeitraum zugeordnet, der sich über circa dreißig Tage erstreckt. Alle Menschen, die zwischen dem 20. April und dem 21. Mai geboren werden, fallen unter das Tierkreiszeichen Stier. In der griechischen Mythologie wurde die Sternkonstellation mit Zeus assoziiert, der sich in einen Stier verwandelte, um sich der Königstochter Europa anzunähern und sie zu entführen.

Einen wissenschaftlichen Beleg für zutreffende Aussagen über das Leben, die Karriere oder Liebe auf Basis von Sternenkonstellationen gibt es nicht. Trotzdem begeistern Horoskope weiterhin täglich eine Vielzahl an Menschen. Was das Tageshoroskop für Stiere hinsichtlich Liebe, Karriere und weiterer Bereiche für Sie bereithält, erfahren Sie in diesem Artikel.

Horoskope und Sternzeichen: Eine wissenschaftliche Einordnung

Wie auf quarks.de nachzulesen ist, glauben 53 Prozent der Deutschen an einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Sternzeichen. Eine Umfrage von YouGov, die in Kooperation mit Statista zum Thema Sternzeichen durchgeführt wurde, konkretisiert die Thematik. So haben Frauen und Männer in Deutschland unterschiedliche Meinungen hinsichtlich der Aussagekraft von Horoskopen. Bei den Frauen glaubt mit 24 Prozent jede Vierte an einen großen Zusammenhang zwischen den Sternzeichen und der Persönlichkeit von Menschen. Bei den Männern glaubt mit 11 Prozent nur jeder Fünfte daran.

Damals wie heute faszinieren Horoskope und Sternzeichen die Menschen, obwohl es für die Ableitung von Aussagen für Leben, Karriere, Liebe und weiteren Bereichen auf Basis von Sternkonstellationen keine wissenschaftlichen Belege gibt. Wie National Geographic verrät, hat die irdische Berechnung und Vorhersage mittels Sternkonstellationen ihren Ursprung in Mesopotamien. Himmelszeichen galten damals nicht für Individuen, sondern gaben Auskunft über das Schicksal des ganzen Landes.

Heute beziehen sich die Tageshoroskope anhand der zwölf Sternzeichen erstellt. Doch ist es Astrologen tatsächlich möglich, mithilfe der Sterne seriöse Aussagen über Persönlichkeit und Leben abzuleiten? Die Plattform „Clearer Thinking“ widmete sich dieser Frage. Bei der Studie unter der Leitung von Spencer Greenberg und André Ferretti füllten Freiwillige einen Persönlichkeitsfragebogen aus. Die Angaben wurden dann von Astrologen einem von fünf Sternzeichen zugeordnet. Es kam heraus: Die Astrologen konnten im Schnitt lediglich 2,49 von zwölf Aussagen richtig treffen - die „astrologische Fachkenntnis“ schien demnach keinerlei Auswirkungen auf das Ergebnis zu haben.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Horoskope auf keiner wissenschaftlichen Grundlage basieren und vielmehr der Unterhaltung dienen. Das Konsumieren von Horoskopen stellt per se kein Problem dar, man sollte sich jedoch darüber bewusst sein, dass die Vorhersagen keine faktenbasierten Informationen über das eigene Leben liefern können.

In welchem Zeitraum gilt welches Sternzeichen?

Wie die zwölf Sternzeichen heißen und welche Zeitspanne sie umfassen, das finden Sie in der folgenden Übersicht:

Steinbock: 22. Dezember – 20. Januar

Wassermann: 21. Januar – 19. Februar

Fische: 20. Februar – 20. März

Widder: 21. März – 19. April

Stier: 20. April – 21. Mai

Zwillinge: 22. Mai – 21. Juni

Krebs: 22. Juni – 22. Juli

Löwe: 23. Juli – 23. August

Jungfrau: 24. August – 23. September

Waage: 24. September – 23. Oktober

Skorpion: 24. Oktober – 22. November

Schütze: 23. November – 21. Dezember