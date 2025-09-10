Tageshoroskop Waage für heute: Horoskop zu Liebe, Karriere und mehr

Das Sternbild Waage gehört zu den zwölf Tierkreiszeichen, die in der westlichen Astrologie eine zentrale Rolle spielen und zum ersten Mal vor ca. 4000 Jahren benannt wurden. Die Waage ist das siebte Zeichen im Tierkreis und wird Menschen zugeordnet, die zwischen dem 24. September und dem 23. Oktober geboren wurden.

Wie sieht das Horoskop heute für die Waage aus? Hier finden Sie das aktuelle Tageshoroskop für das Sternzeichen Waage.

Horoskop heute für Waage als Video: Was sagt das Tageshoroskop über Liebe und Karriere?

In diesem Video erhalten Sie das täglich aktualisierte Tageshoroskop für das Sternzeichen Waage. Erfahren Sie, was die Sterne heute in den Bereichen Liebe, Persönlichkeit und Karriere für Sie bereithalten.

Horoskope und Sternzeichen: Eine wissenschaftliche Einordnung

Die Astrologie hat laut National Geographic ihren Ursprung in der Antike. Obwohl sie als Pseudowissenschaft betrachtet wird, bleibt sie in vielen Kulturen und Gesellschaften weitverbreitet. Dass Horoskope zutreffende Aussagen treffen können, ist wissenschaftlich nicht belegt, dennoch glauben viele Menschen an sie. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov aus dem Jahr 2021 ergab, dass etwa 53 Prozent der Deutschen an Astrologie interessiert sind, wobei besonders junge Menschen großes Interesse zeigen.

Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass die Aussagen in Horoskopen oft sehr allgemein gehalten sind. Hier kommt der sogenannte Forer-Effekt (auch bekannt als Barnum-Effekt) ins Spiel, der die psychologische Grundlage für viele astrologische Interpretationen bildet.

Der Forer-Effekt beschreibt die Tendenz von Menschen, vage und allgemein gehaltene Aussagen als zutreffend für ihre eigene Persönlichkeit zu akzeptieren. Diese Aussagen sind oft so formuliert, dass sie auf eine breite Gruppe von Menschen zutreffen könnten. Ein typisches Beispiel aus einem Horoskop könnte lauten: „Du bist ein sehr sozialer Mensch, der Harmonie sucht, aber manchmal Schwierigkeiten hat, Entscheidungen zu treffen.“ Formulierungen wie diese sprechen universelle menschliche Erfahrungen und Wünsche an, beispielsweise das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und innerem Frieden. Tatsächlich könnten die meisten Menschen diese Aussage auf sich selbst beziehen – das ist der Kern des Forer-Effekts, welchen die Verfasser nutzen.

Ein Experiment von Spencer Greenberg und André Ferretti konnte zeigen, dass Astrologen bei der Zuordnung von Persönlichkeitstests zu Sternzeichen nur so oft richtig lagen, wie es auch mit einer zufälligen Zuordnung gelungen wäre. Die selbsternannten Experten erreichten eine durchschnittliche Trefferquote von nur 2,49 von 12 möglichen richtigen Zuordnungen.

In welchem Zeitraum gilt welches Sternzeichen?

Hier haben wir eine Übersicht über alle Sternzeichen und ihren Gültigkeitszeiträumen für Sie:

Steinbock: 22. Dezember – 20. Januar

Wassermann: 21. Januar – 19. Februar

Fische: 20. Februar – 20. März

Widder: 21. März – 19. April

Stier: 20. April – 21. Mai

Zwillinge: 22. Mai – 21. Juni

Krebs: 22. Juni – 22. Juli

Löwe: 23. Juli – 23. August

Jungfrau: 24. August – 23. September

Waage: 24. September – 23. Oktober

Skorpion: 24. Oktober – 22. November

Schütze: 23. November – 21. Dezember