Tageshoroskop Wassermann für heute: Horoskop zu Liebe, Karriere und mehr

Das Sternzeichen Wassermann wird allen Menschen zugeordnet, die zwischen dem 21. Januar und dem 19. Februar geboren werden. Daneben gibt es elf weitere Sternzeichen, die alle ihren Ursprung vor mehreren tausend Jahren in Mesopotamien haben.

Auch heute informieren sich viele Menschen in ihren Horoskopen darüber, wie es möglicherweise für sie im Hinblick auf Liebe und Karriere weitergeht. Wie auf quarks.de nachzulesen ist, glauben 53 Prozent der Deutschen an einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Sternzeichen. Wissenschaftlich konnte eine Beziehung zwischen Sternzeichen und Charakter nie nachgewiesen werden. Wir verraten Ihnen in diesem Artikel, was das Tageshoroskop für das Sternzeichen Wassermann in Sachen Liebe und Karriere für Sie bereithält.

Wassermann-Horoskop heute als Video: Was sagt das Tageshoroskop über Liebe und Karriere?

Hier finden Sie ein sich täglich aktualisierendes Video, das Sie über das aktuelle Tageshoroskop für das Sternzeichen Wassermann informiert. Darin finden Sie heraus, was die Sterne zu Karriere, Liebe oder anderen Themen bereithalten:

Horoskope und Sternzeichen: Eine wissenschaftliche Einordnung

Wie Sie bereits zu Beginn des Artikels lesen konnten, glaubt mehr als die Hälfte der Deutschen an einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Sternzeichen. Laut einer Umfrage von YouGov lesen 13 Prozent der Deutschen regelmäßig Horoskope. Zwischen den Geschlechtern nehmen Horoskope und Sternzeichen einen ungleichen Stellenwert ein. So glauben 24 Prozent der deutschen Frauen, dass es einen großen Zusammenhang zwischen den Sternzeichen und der Persönlichkeit von Menschen gibt. Bei den Männern sind es lediglich elf Prozent.

Während Horoskope bereits im Alten Rom umstritten waren, gibt es bis heute keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass sich aus den Konstellationen der Sternzeichen zutreffende Aussagen über Persönlichkeit, Leben oder Zukunft ableiten lassen. Trotzdem scheint es so, als ob Tageshoroskope oft zutreffen. Woran liegt das? Eine Erklärung liegt in der Konzeption. Wie National Geographic erwähnt, werden Tageshoroskope „durch bewusst offene Formulierungen“ so verfasst, dass sich sehr viele Menschen mit den Texten und Aussagen der jeweiligen Sternzeichen identifizieren können. Zudem verfolgen die meisten Zeitungen das Ziel, Horoskope „möglichst zielgruppengenau“ zu erstellen. Dies geschieht auf Basis von Marktanalysen, um spezifische Zielgruppen anzusprechen.

Die Wissenschaft ist sich einig, dass Horoskope keine Vorhersagen über die Zukunft treffen können. Für viele Menschen gehören Horoskope trotzdem zur täglichen Unterhaltung. Wichtige Lebensentscheidungen sollten jedoch nicht auf Basis ebendieser Aussagen getroffen werden.

In welchem Zeitraum gilt welches Sternzeichen?

Zu guter Letzt finden Sie in der folgenden Übersicht sämtliche Sternzeichen und ihre Zeitspannen:

Steinbock: 22. Dezember – 20. Januar

Wassermann: 21. Januar – 19. Februar

Fische: 20. Februar – 20. März

Widder: 21. März – 19. April

Stier: 20. April – 21. Mai

Zwillinge: 22. Mai – 21. Juni

Krebs: 22. Juni – 22. Juli

Löwe: 23. Juli – 23. August

Jungfrau: 24. August – 23. September

Waage: 24. September – 23. Oktober

Skorpion: 24. Oktober – 22. November

Schütze: 23. November – 21. Dezember