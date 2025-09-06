Tageshoroskop Widder für heute: Horoskop zu Liebe, Karriere und mehr

Das Sternbild Widder ist eine eher kleine Konstellation, die zwischen den Sternbildern Dreieck, Perseus, Stier, Walfisch und Fische liegt. Schon in Babylon nannte man das Sternbild CHUN-GA, was Widder bedeutet. Auch in Persien und im alten Ägypten, nannte man die Konstellation in der jeweiligen Landessprache Widder. Über Griechenland kam das Sternbild dann nach Rom, wo Astronomen ihm den lateinischen Namen „Aries“ gaben.

Dass der Geburtstag Rückschlüsse auf Leben, Beruf und Liebe zulässt, ist wissenschaftlich nicht belegt. Trotzdem ist das Interesse an Horoskopen bis heute ungebrochen. Viele Menschen möchten die Ungewissheit über ihre Zukunft beseitigen und hoffen, in den Sternen Antworten zu finden. Was das Tageshoroskop für das Sternzeichen Widder heute für Sie bereithält, erfahren Sie hier.

Horoskop heute für Widder als Video: Was sagt das Tageshoroskop über Liebe und Karriere?

Im folgenden Video finden Sie das Tageshoroskop für das Sternzeichen Widder. Das Video wird jeden Tag aktualisiert und der Inhalt dementsprechend täglich angepasst. Im Horoskop erfahren Sie unter anderem, was die Sterne für Sie in den Bereichen Beruf oder auch in der Liebe bereithalten:

Horoskope und Sternzeichen: Eine wissenschaftliche Einordnung

Mehr als die Hälfte der Deutschen glaubt an einen Zusammenhang zwischen Sternzeichen und der Persönlichkeit. Das geht aus einer Studie von YouGov hervor. Demnach gaben rund 53 Prozent an, den Sternzeichen eine Bedeutung zuzuschreiben. Nur 42 Prozent glauben laut Umfrage nicht an eine Aussagekraft der Sterne. Frauen schenken der Astrologie mehr Glauben als Männer: Jede vierte Frau sieht einen signifikanten Zusammenhang zwischen Sternzeichen und Persönlichkeit. Bei den Männern war es nur jeder Zehnte. Die Studie zeigte weiterhin auf, dass fast die Hälfte der Deutschen zu Horoskopen greift, sei es regelmäßig oder auch eher selten.

Aber kann man aus den Sternen Rückschlüsse auf die Persönlichkeit und das Leben ziehen? Die Plattform „Clearer Thinking“ hat unter der Leitung von Spencer Greenberg und André Ferretti eine Studie in Auftrag gegeben, bei der verschiedene Astrologen getestet wurden. In der Studie füllten Freiwillige einen Persönlichkeitsfragebogen aus, und die Astrologen sollten diese jeweils einem Sternzeichen zuordnen. Das Ergebnis: Keinem der 152 Astrologen gelang es, mehr als fünf Fragebögen richtig zuzuordnen. Hätten sie die Profile zufällig zugeordnet, wäre ein ähnlicher Wert herausgekommen.

Warum glauben so viele Menschen also trotzdem an die Astrologie? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer davon ist die Art und Weise, wie Horoskope formuliert sind. Die Autorinnen und Autoren bedienen sich nämlich eines psychologischen Tricks, des sogenannten Barnum-Effekts. Demnach sind Texte so formuliert, dass sie sehr allgemeine Aussagen treffen, die auf möglichst viele Menschen zutreffen. Laut Barnum-Effekt neigen Menschen nämlich dazu, solche allgemeinen Aussagen als treffend zu empfinden.

Zusammenfassend kann also gesagt werden: Trotz wissenschaftlicher Widerlegung erfreuen sich Horoskope auch heute noch großer Beliebtheit, sollten aber eher zur Unterhaltung als zur Lebensplanung genutzt werden.

In welchem Zeitraum gilt welches Sternzeichen?

Wann die einzelnen Sternzeichen beginnen und enden, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Steinbock: 22. Dezember – 20. Januar

Wassermann: 21. Januar – 19. Februar

Fische: 20. Februar – 20. März

Widder: 21. März – 19. April

Stier: 20. April – 21. Mai

Zwillinge: 22. Mai – 21. Juni

Krebs: 22. Juni – 22. Juli

Löwe: 23. Juli – 23. August

Jungfrau: 24. August – 23. September

Waage: 24. September – 23. Oktober

Skorpion: 24. Oktober – 22. November

Schütze: 23. November – 21. Dezember