Tageshoroskop Zwillinge für heute: Horoskop zu Liebe, Karriere und mehr

Das Sternbild Zwillinge gehört zu den zwölf Tierkreiszeichen, die erstmals vor ca. 4000 Jahren benannt wurden. Der zwölfteilige Tierkreis wurde später von den Griechen übernommen. Die Bezeichnungen von damals sind bis heute in Gebrauch. In der Astrologie wird das Sternzeichen Zwillinge Menschen zugeordnet, die zwischen dem 22. Mai und dem 21. Juni geboren sind.

Dass sich aus dem Geburtstag Schlussfolgerungen auf die Persönlichkeit, das Leben oder die Zukunft von Menschen ableiten lassen, ist wissenschaftlich nicht belegt - dazu weiter unten mehr. Trotzdem ist das Interesse an Horoskopen nach wie vor groß. Viele Menschen möchten wissen, was die Sterne über ihre Zukunft aussagen könnten. Was das Tageshoroskop für das Sternzeichen Zwillinge heute für Sie bereithält, erfahren Sie hier.

Horoskope und Sternzeichen: Eine wissenschaftliche Einordnung

Mehr als die Hälfte der Deutschen glaubt laut einer Umfrage von YouGov daran, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Sternzeichen und der Persönlichkeit einer Person gibt. Jede vierte Frau glaubt sogar, dass dieser Zusammenhang groß ist, während 55 Prozent der befragten Männer davon überzeugt sind, dass keinerlei Zusammenhang zwischen dem Sternzeichen und dem Charakter besteht. In der Umfrage aus dem Jahr 2021 gab außerdem mehr als die Hälfte der Befragten an, sich für Horoskope zu interessieren und diese mindestens unregelmäßig zu konsumieren.

Obwohl die Entdeckung und Interpretation der Sternbilder laut National Geographic bereits vor Tausenden Jahren stattfand, erfreuen sich die daraus abgeleiteten Horoskope noch heute großer Beliebtheit. Und das, obwohl ein direkter Zusammenhang zwischen den Sternenbildern und der Persönlichkeit von Menschen oder der Zukunft einer Person nie nachgewiesen werden konnte.

Die Plattform „Clearer Thinking“ widmete sich der Frage, ob es Astrologen wirklich möglich ist, anhand der Sterne akkurate Aussagen über Personen zu treffen. Dazu ließen die Studienleiter Spencer Greenberg und André Ferretti Freiwillige einen Persönlichkeitsfragebogen ausfüllen. Astrologen sollten die Angaben dann einem von fünf Sternzeichen zuordnen. Im Durchschnitt lagen die Astrologen bei 2,49 von zwölf Antworten richtig – ein Ergebnis, das man bei einer zufälligen Zuordnung erwartet hätte. Den selbst ernannten Experten gelang also nichts, was nicht auch einem Zufallsgenerator gelungen wäre.

Solange man das persönliche Horoskop nicht zu ernst nimmt, steht einem Blick in die Sterne nichts im Wege. Man sollte jedoch keinesfalls wichtige Lebensentscheidungen auf das Tageshoroskop stützen.

In welchem Zeitraum gilt welches Sternzeichen?

Folgender Übersicht können Sie entnehmen, wann die einzelnen Sternzeichen beginnen und enden:

Steinbock: 22. Dezember – 20. Januar

Wassermann: 21. Januar – 19. Februar

Fische: 20. Februar – 20. März

Widder: 21. März – 19. April

Stier: 20. April – 21. Mai

Zwillinge: 22. Mai – 21. Juni

Krebs: 22. Juni – 22. Juli

Löwe: 23. Juli – 23. August

Jungfrau: 24. August – 23. September

Waage: 24. September – 23. Oktober

Skorpion: 24. Oktober – 22. November

Schütze: 23. November – 21. Dezember