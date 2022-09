Ist die "Tagesschau" auf einen Betrüger hereingefallen?

Die Tagesschau ist wohl auf einen Betrüger hereingefallen. Der vermeintliche Erfinder aus Simbabwe ist aber kein Unbekannter. Er ist schon einmal wegen einer Unwahrheit aufgefallen.

Das wäre eine Techinik-Sensation – wenn es sich denn nicht um einen vermeintlichen Betrug handeln würde. Die Tagesschau hat am Freitag auf ihrer Webseite über einen "Fernseher, der Energie generiert, statt sie zu verbrauchen" berichtet. Der Erfinder soll ein Mann aus Simbabwe sein. Doch Maxwell Chikumbutso ist kein Unbekannter. Er ist schon einmal mit einer Unwahrheit aufgefallen. Mittlerweile wurde der Beitrag gelöscht.

Tagesschau fällt wohl auf Betrüger herein

Kurze Zeit nachdem der Artikel veröffentlicht wurde, schrieb die Bild, dass die Tagesschau auf einen Aufscheider hereingefallen war. "Schon vor Jahren präsentierte er ein Elektroauto, das angeblich nicht geladen werden muss, weil es mit Magnetwellen und Radiofrequenzen angetrieben wird, bot es auf einer Webseite sogar für 499 Dollar zum Verkauf an", heißt es in dem Artikel der Bild. Die Nachrichtenagentur AP und andere Faktenchecker hätten die "Sensation" als Falschnachricht entlarvt. Chikumbutso versprach der Reporterin des ARD-Studios Johannesburg nun eine ähnlich mysteriöse Energiegewinnung. Der Fernseher soll Funkwellen nutzen und diese umwandeln.

Kritik und Spott auf Twitter für Tagesschau-Beitrag

Auf Twitter gab es für den Beitrag Kritik und Spott. Die Tagesschau-Autorin gab daraufhin zu: "Ich habe trotz all meiner Nachfragen keinen Kontakt zu Wissenschaftlern aus den USA bekommen, die laut Maxwell Chikumbutso dessen mutmaßliche Erfindung geprüft und verifiziert haben sollen. Er will das entwickelt haben, behauptet er. So hätte ich es im Tweet formulieren müssen." Der Artikel ist seit dem späten Freitagabend nicht mehr auf der Webseite abrufbar. Der NDR erklärte laut der Bild, dass die Autorin des Beitrags die Hinweise prüfe und darum gebeten habe, den Artikel offline zu stellen.