Judith Rakers verlässt "Tagesschau" auf eigenen Wunsch

Judith Rakers ist eine der bekanntesten Nachrichtensprecherinnen im deutschen Fernsehen. Nach 19 Jahren hört sie nun bei der "Tagesschau" auf.

19 Jahre lang war Judith Rakers bei der "Tagesschau". Doch Ende Januar soll Schluss sein. Die 48-Jährige gibt ihren Job als Nachrichtensprecherin auf eigenen Wunsch auf, weil sie sich mehr auf ihre unternehmerische Tätigkeit konzentrieren wolle. Das teilte der öffentlich-rechtliche Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag in Hamburg mit. Am 31. Januar ist sie zum letzten Mal in der 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" zu sehen. Rakers wird sich allerdings nicht ganz aus dem Fernsehgeschäft zurückziehen. Sie bleibt Moderatorin der Talkshow "3nach9" und des ARD-Reisemagazins "Wunderschön".

Judith Rakers verlässt "Tagesschau": "Fokus auf andere Projekte lenken"

"Es ist an der Zeit, den Fokus in meinem Leben auf andere Projekte zu lenken, meine unternehmerische Tätigkeit weiter auszubauen und Neues anzupacken, für das neben dem Nachrichten-Schichtdienst bisher zu wenig Zeit war", begründet Rakers ihre Entscheidung laut einer Pressemitteilung des NDR.

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell, sagt zu Rakers Entscheidung: "Sie ist nicht nur bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern beliebt, auch das gesamte Team schätzt sie als Mensch und Kollegin." Sie habe in den vergangenen 19 Jahren charmant und professionell durch viele Nachrichtenlagen geführt.

Judith Rakers ist seit 2005 bei der "Tagesschau"

Rakers, die 1976 in Paderborn geboren wurde, studierte Kommunikationswissenschaften. 2004 startete sie bei NDR und moderierte zunächst das "Hamburg Journal". Seit 2005 stand sie dann als Sprecherin bei der "Tagesschau" vor der Kamera. In der Hauptausgabe um 20 Uhr war sie das erste Mal im März 2008 zu sehen.

Zunächst keine Nachfolge für Judith Rakers bei "Tagesschau"

Eine Nachfolge für Rakers wird es zunächst nicht geben, wie der NDR verkündet. Die 20-Uhr-Hauptausgabe, die jeden Tag von Millionen Zuschauern gesehen wird, wird damit weiterhin von Jens Riewa, Susanne Daubner, Julia-Niharika Sen, Thorsten Schröder und Constantin Schreiber präsentiert.

