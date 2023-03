"Take Me Out – Girls, Girls, Girls": Das sind die Sendetermine und die Kandidatinnen der Dating-Show

"Take Me Out - Girls, Girls, Girls" ist neu im TV. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Sendetermine, Kandidatinnen, Moderator und die Übertragung bzw. Wiederholung der Show.

Dating-Show-Fans aufgepasst! Bald bringt der Free-TV-Sender RTL ein Spin-Off der beliebten Sendung "Take Me Out" heraus: "Girls, Girls, Girls", die Version für lesbische Teilnehmerinnen. Bei dieser Show stellt sich immer eine Kandidatin 30 anderen Single-Ladies vor, präsentiert sich diesen in verschiedenen Videos über sich selbst, und hofft, bei den Teilnehmerinnen gut anzukommen. Die wiederum haben die Chance, sich für oder gegen ein Kennenlernen mit entsprechender Kandidatin zu entscheiden, indem sie entweder den Buzzer vor ihnen drücken, wonach sie automatisch aus dem Rennen scheiden, oder eben nicht drücken, was bedeutet, dass sie noch mit dabei sind.

Sie möchten wissen, wann die Sendetermine der Dating-Show sind? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen zur Sendung für Sie zusammengetragen.

"Take Me Out - Girls, Girls, Girls": Die Sendetermine des Specials

Schon vor Monaten gab RTL bekannt, dass sich Kandidatinnen für die Spezial-Ausgabe "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" bewerben konnten. Insgesamt sind fürs Erste zwei Ausgaben der Dating-Show produziert worden. Die beiden Episoden werden nach dem Ende der regulären Staffel von "Take Me Out" 2023 ausgestrahlt. Ähnlich wie das Original laufen auch die Folgen des Frauen-Specials erst spät am Abend. So eine Dating-Show ist ja mitunter auch nicht so ganz jugendfrei.

Folge 1: 1. April, 23.30 Uhr

1. April, 23.30 Uhr Folge 2: 8. April, 23.30 Uhr

Das sind die Kandidatinnen bei "Take Me Out - Girls, Girls, Girls"

Bei "Take Me Out" gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Kandidaten. Das ändert sich auch bei den Sonderausgaben mit ausschließlich weiblichen Kandidatinnen nicht. Auch bei "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" wird zwischen den "Aufzugskandidatinnen" und den "Buzzergirls" unterschieden. Die Aufzugskandidatinnen sind diejenigen, die sich den Buzzergirls vorstellen und hoffen, dass diese sich für ein Date mit ihnen entscheiden. Einige der Kandidatinnen aus den beiden Sonderausgaben der Show sind schon vorab bekannt:

Aufzugskandidatinnen

Jenny (35): Sie ist bereits fernseherprobt, denn sie hat schon an einer anderen Dating-Show teilgenommen. Beim "Bachelor" 2020 ging sie allerdings ohne die große Liebe gefunden zu haben wieder nach Hause. Nach der Show outete sie sich und versucht nun erneut ihr Glück, eine Partnerin im TV zu suchen.

Sie ist bereits fernseherprobt, denn sie hat schon an einer anderen Dating-Show teilgenommen. Beim "Bachelor" 2020 ging sie allerdings ohne die große Liebe gefunden zu haben wieder nach Hause. Nach der Show outete sie sich und versucht nun erneut ihr Glück, eine Partnerin im zu suchen. Jessica (25): Auch Jessica kennen manche Zuschauer vielleicht bereits aus anderen Dating- und Reality-Show-Formaten. Sie war bereits bei " Love Island " 2018, dem "Bachelor" 2020 und sogar bei "Reality Shore" 2021 zu sehen. Auch sie hat sich erst kürzlich geoutet und versucht nun, wieder einmal, eine Partnervermittlung durchs Fernsehen .

Auch Jessica kennen manche Zuschauer vielleicht bereits aus anderen Dating- und Reality-Show-Formaten. Sie war bereits bei " " 2018, dem "Bachelor" 2020 und sogar bei "Reality Shore" 2021 zu sehen. Auch sie hat sich erst kürzlich geoutet und versucht nun, wieder einmal, eine Partnervermittlung durchs . Marie (26): Sie ist Informatikkauffrau und hofft auf ein Date in der "Take Me Out"-Limousine. Sie ist die erste Transgender-Kandidatin der Show.

Buzzergirls

Doreen Steinert (36): Die Sängerin war eine Weile mit Rapper Sido zusammen und hat mit ihm den Song "Nein" aufgenommen. Auch im Reality-TV war sie zuletzt 2022 bei "Promi-Big Brother" zu sehen.

Die Sängerin war eine Weile mit zusammen und hat mit ihm den Song "Nein" aufgenommen. Auch im Reality-TV war sie zuletzt 2022 bei "Promi-Big Brother" zu sehen. Jenny (30): Sie ist Doreens beste Freundin und nimmt mit ihr zusammen an der Show teil. Sie ist sehr medienaffin und arbeitet als Radio-Moderatorin. Im TV war sie schon bei " Berlin Tag & Nacht" zu sehen.

Sie ist Doreens beste Freundin und nimmt mit ihr zusammen an der Show teil. Sie ist sehr medienaffin und arbeitet als Radio-Moderatorin. Im war sie schon bei " Tag & Nacht" zu sehen. Berta (32): Berta ist als Singer/Songwriter tätig. Ihre Begeisterung für "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" ist so groß, dass sie extra für die Show einen Song geschrieben hat.

Berta ist als Singer/Songwriter tätig. Ihre Begeisterung für "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" ist so groß, dass sie extra für die Show einen Song geschrieben hat. Isabella (27): Noch weiter als Berta ist Isabella, auch "Isy" genannt, gegangen. Bereits vor der Aufzeichnung der Sendung hat sie sich ein "Take Me Out - Girls, Girls, Girls"-Tattoo stechen lassen.

Noch weiter als Berta ist Isabella, auch "Isy" genannt, gegangen. Bereits vor der Aufzeichnung der Sendung hat sie sich ein "Take Me Out - Girls, Girls, Girls"-Tattoo stechen lassen. Katharina (29): Sie ist bereits eine echte "Take Me Out"-Veteranin. Das letzte Mal hat die bisexuelle Kandidatin ihr Glück bei "Take Me Out -XXL" versucht. Nachdem es ihr damals nicht gelungen war, ihren Traummann zu treffen, versucht sie es diesmal mit der Suche nach der Traumfrau.

"Take Me Out - Girls, Girls, Girls": Das ist der Moderator der Show

Die Moderation der meisten "Take Me Out"-Formate übernimmt die RTL-Allzweckwaffe Jan Köppen. Dessen Karriere startete allerdings in einer ganz anderen Richtung. Anstelle von Dating-Shows moderierte er nämlich ursprünglich Musik-Shows beim Kult-Sender Viva. Von dort aus startet er irgendwann auch bei anderen Sendern durch und schaffte es schließlich, sich als Moderator bei RTL zu etablieren. Als er doch einmal für die Moderation einer Ausgabe von "Take Me Out" ausfiel, wurde er durch den Comedian und Moderator Chris Tall vertreten. Doch die beiden Spezial-Ausgaben von "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" übernimmt ganz sicher wieder Jan Köppen selbst.

Übertragung und Wiederholung von "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" im TV und Stream

Wie vom Original gewohnt, sind auch die Sonderausgaben von "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" auf RTL zu sehen. Beide Folgen werden spätabends im Free-TV übertragen. Ob auch eine Wiederholung im regulären TV-Programm von RTL geplant ist, ist bislang noch nicht bekannt. Wer die Sendung verpasst, kann sie sich aber dennoch auch zu einem späteren Zeitpunkt ansehen. Denn die beiden Folgen sind auch im Stream bei RTL+ verfügbar. Für alle, die ein Abo bei dem Streamingdienst abgeschlossen haben, sind dort alle Folgen von "Take Me Out", inklusive den beiden Sonderausgaben von "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" zu sehen.

Diese Regeln gelten bei "Take Me Out - Girls, Girls, Girls"

An den Regeln ändert sich beim lesbischen Spin-Off "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" nichts, das Konzept bleibt dasselbe. Eine Frau stellt sich den 30 Single-Ladies vor und hofft, sie von sich überzeugen zu können. Die Teilnehmerinnen, die von der Kandidatin nicht angetan sind, müssen sie dies auch so schnell wie möglich wissen lassen: Durch ein Drücken auf den Buzzer. Dadurch scheiden sie aus. Es gibt insgesamt drei Vorstellungsrunden der Kandidatin. Bleiben nach der letzten noch mehr als zwei Single-Frauen mit dabei und wollen das Herz der Kandidatin erobern, ist diese am Zug. Sie darf all diejenigen Damen aus dem Spiel buzzern, die sie nicht kennenlernen möchte, bis am Ende nur noch zwei übrigbleiben. Diesen stellt sie dann eine mitgebrachte, alles entscheidende Frage, die sie sich selbst ausgedacht hat. Die Single-Lady, deren Antwort sie am meisten überzeugt, darf die Kandidatin dann bei einem Date in der "Take Me Out"-Limousine weiter beschnuppern.