"Take Me Out – Girls, Girls, Girls": Das ist zu Start und Regeln bekannt

"Take Me Out - Girls, Girls, Girls" kommt demnächst wieder im TV. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Start, Bewerbung und Regeln.

Dating-Show-Fans aufgepasst! Bald bringt der Free-TV-Sender RTL ein Spin-Off der beliebten Sendung "Take Me Out" heraus: "Girls, Girls, Girls", die Version für lesbische Teilnehmerinnen. Bei dieser Show stellt sich immer eine Kandidatin 30 anderen Single-Ladies vor, präsentiert sich diesen in verschiedenen Videos über sie selbst, und hofft, bei den Teilnehmerinnen gut anzukommen. Die wiederum haben die Chance, sich für oder gegen ein Kennenlernen mit entsprechender Kandidatin zu entscheiden, indem sie entweder den Buzzer vor ihnen drücken, wonach sie automatisch aus dem Rennen scheiden, oder eben nicht drücken, was bedeutet, dass sie im Rennen bleiben.

Sie möchten wissen, wann es mit der Sendung losgeht? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Start, Bewerbung und Regeln für Sie zusammengetragen.

"Take Me Out - Girls, Girls, Girls": Start

Laut Nachrichten des Senders laufen die Vorbereitungen für die beliebte Dating-Show "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" derzeit auf Hochtouren. Geplant sind zunächst zwei Folgen, doch wann genau es damit los geht, dazu gibt es noch keinerlei Infos. Ein Start-Termin steht also noch nicht fest. Sobald es hierzu mehr zu wissen gibt, werden wir entsprechende Informationen hier anpassen und gegebenenfalls ergänzen.

Video: ProSieben

Sie wollen mitmachen? - Infos zur Bewerbung bei "Take Me Out - Girls, Girls, Girls"

Sie möchten gerne mitmachen bei der ersten lesbischen Staffel von "Take Me Out - Girls, Girls, Girls"? Wir sagen Ihnen, wie Sie das können! Ab sofort sucht der veranstaltende Sender RTL 30 Single-Ladies, die teilnehmen und ihr Glück in der Liebe finden möchten. Auch flirtwillige Kandidatinnen auf der Suche nach dem großen Glück, die mutig genug sind, sich als Kandidatin dem Urteil der Singles zu stellen, werden noch gesucht. Ihre Bewerbung können Sie unter RTL.de/bewerben einreichen.

Auch für die männliche Spin-Off-Show "Take Me Out - Boys, Boys, Boys" sind derzeit unter selbigem Link Bewerbungen möglich.

Diese Regeln gelten bei "Take Me Out"

An den Regeln ändert sich beim lesbischen Spin-Off "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" nichts, das Konzept bleibt dasselbe. Eine Frau stellt sich den 30 Single-Ladies vor und hofft, sie von sich überzeugen zu können. Die Teilnehmerinnen, die von der Kandidatin nicht angetan sind, müssen sie dies auch so schnell wie möglich wissen lassen: Durch ein Drücken auf den Buzzer. Dadurch scheiden sie aus. Es gibt insgesamt drei Vorstellungsrunden der Kandidatin. Bleiben nach der letzten noch mehr als zwei Single-Frauen mit dabei und wollen das Herz der Kandidatin erobert, ist diese am Zug. Sie darf all diejenigen Damen aus dem Spiel buzzern, die sie nicht kennenlernen möchte, bis am Ende nur noch zwei übrigbleiben. Diesen stellt sie dann eine mitgebrachte, alles entscheidende Frage, die sie sich selbst ausgedacht hat. Die Single-Lady, deren Antwort die Kandidaten am meisten überzeugt, darf die Kandidatin dann bei einem Date in der "Take Me Out"-Limousine weiter beschnuppern.