"Take Me Out - XXL XMas Special": Alle Infos zu Termin, Moderator und Übertragung

Ende November präsentiert RTL das "Take Me Out - XXL XMas Special". In diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um Termin, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderator.

Flirten in weihnachtlichem Stil: Ende November läuft die Sonderfolge "Take Me Out - XXL XMas Special" der Dating-Show bei RTL. Besondere Aktionen, Einspieler sowie der Herr hinter dem Glühweinstand lassen die winterlichen Funken sprühen.

Das Prinzip von "Take me Out" ist es, sich gegenseitig kennenzulernen und sein Gegenüber von sich zu überzeugen. Zunächst stellen sich fünf flirtwillige Single-Männer 30 Frauen und müssen diese in drei temporeichen Runden von sich überzeugen. Wenn am Ende einer Runde mehr als zwei Frauen mit dem Single-Mann auf ein Date gehen wollen, ist er an der Reihe. Um die Entscheidung für eine Herzens-Dame zu erleichtern, kann er ihnen eine alles entscheidende Frage stellen.

Besonders am Xmas-Special ist das weihnachtlich geschmückte Studio. Die Details reichen bis hinzu Weihnachtsbäumen und einer Glühweinbude, in der ein Herr steht, der eine ganz besondere Rolle einzunehmen scheint.

Passend zum Beginn der besinnlichen Zeit zeigt RTL das Weihnachts-Spezial von "Take Me Out". Hier in diesem Artikel erfahren sie alle relevanten Infos zur Dating-Show. Wann ist der Termin? Wie wird die Sendung übertragen? Gibt es eine Wiederholung? Und wer übernimmt die Moderation?

Termin: Wann läuft das "Take Me Out - XXL XMas Special" bei RTL?

Das Weihnachts-Spezial der Kennlern-Show läutet die Weihnachtszeit ein und ist am Dienstag, dem 29. November 2022, bei RTL zu sehen. Los geht es zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

"Take Me Out - XXL XMas Special": Übertragung im TV und Stream

Die temporeiche Kennlern-Show läuft Ende November im linearen TV bei RTL. Zusätzlich und auf anderen Endgeräten können Sie "Take Me Out - XXL XMas Special" live über den Sender-eigenen Streaming-Dienst RTL+ verfolgen. Dafür benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement, das in der günstigsten Version 4,99 Euro im Monat kostet. Falls Sie den Streaming-Anbieter erst einmal testen wollen, haben Sie dazu in der Form eines kostenlosen Probemonats die Möglichkeit. Im Folgenden finden Sie noch einmal alle Infos zur Übertragung in TV und Stream im Überblick:

Was? "Take Me Out - XXL XMas Special"

"Take Me Out - XXL XMas Special" Wann? 29. November 2022

29. November 2022 Wo? RTL

Wie? TV ( RTL ), Stream ( RTL+ )

Wird es eine Wiederholung vom "Take Me Out - XXL XMas Special" geben?

Bisher hat RTL noch nichts über eine Wiederholung in der Nacht oder am nächsten Tag bekannt gegeben. Wie sonst auch, ist aber anzunehmen, dass Ihnen die Sendung auch nach der Ausstrahlung noch bei RTL+ zur Verfügung stehen wird. In der Regel ist der Abruf nach der Erstausstrahlung eine Woche lang kostenlos und ohne Abo möglich.

Moderator vom "Take Me Out - XXL XMas Special": Das ist Chris Tall

Die Moderation vom "Take Me Out - XXL XMas Special" übernimmt Chris Tall. Christopher Nast, bekannt als Chris Tall, ist ein deutscher Stand-up- und Filmkomiker. Er wurde am 4. Mai 1991 in Hamburg geboren und erhielt 2016 den deutschen Comedypreis als "Bester Newcomer". Seinen Durchbruch schaffte er, nachdem er 2013 den RTL Comedy Grand Prix gewann. Seitdem stand er unter anderem mit Bülent Ceylan, Luke Mockridge oder Cindy aus Marzahn auf der Bühne. Hier finden Sie die Eckdaten etwas übersichtlicher:

Name: Chris Tall ( Christopher Nast )

( ) Geburtstag: 4. Mai 1991

4. Mai 1991 Geburtsort: Hamburg

Beruf: Komiker und Moderator