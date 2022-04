Amazon Prime Video

vor 18 Min.

Reboot von "Takeshi's Castle" 2023: Die legendäre Kult-Spielshow bekommt eine Neuauflage

"Takeshi's Castle" 2023 - Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern: Amazon Prime Video bringt eine Neuauflage der Kult-Sendung. Wann geht der Reboot an den Start? Was weiß man sonst noch so? Wir haben alle aktuellen Infos für Sie zusammengetragen.

Von Claus Holscher