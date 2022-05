Tankrabatt: Alle Informationen zum Startschuss am 1. Juni

Mit einem Tankrabatt will Christian Lindner auf die immer weiter steigenden Spritpreise reagieren. Wir erklären den Plan des Finanzministers und lassen die Kritiker zu Wort kommen.

Am 1. Juni ertönt der Startschuss für das Entlastungspaket der Ampel-Regierung - vorausgesetzt der Bundesrat stimmt diesem zu. Durch das Paket sollen auch Autofahrerinnen und Autofahrer profitieren, die durch die stark angestiegenen Spritpreise belastet werden. Es geht konkret um günstigere Preise beim Tanken.

Hintergrund ist der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise. Der Preis von Rohöl ist deutlich angestiegen, und dadurch sind auch die Preise von Benzin und Diesel in nie dagewesene Sphären abgehoben. Die Marke von zwei Euro pro Liter wird derzeit an vielen Tagen überschritten. Der Tankrabatt soll nun Abhilfe schaffen. Doch wie groß ist die Entlastung? Und lohnt es sich, die nächsten Tankfüllungen bis zum Juni hinauszuzögern? Ein FAQ zum Tankrabatt.

Tankrabatt: Um wie viel günstiger wird der Sprit?

Die Preisentwicklung bei Benzin und Diesel war in den letzten Monaten dramatisch. Anfang Januar war ein Liter Super E10 noch für rund 1,65 Euro zu haben. Seinen Höhepunkt erreichte der Spritpreis dann Mitte März, als Literpreise von bis zu 2,29 Euro an den deutschen Tankstellen aufblinkten. Das zeigt ein Preisvergleich von ADAC, der damit aussagt, dass ein Liter Super E10 um rund 45 Cent teurer wurde. Beim Diesel beträgt der Anstieg sogar 65 Cent.

Ende April und Anfang Mai sanken die Preise für Diesel und Benzin wieder leicht. Der ADAC berichtet, dass der Liter Super E10 Mitte Mai bei durchschnittlichen 2,04 Euro liegt. Der Liter Diesel kostet im Durchschnitt 2,05 Euro. Mit dem Beginn des Entlastungspakets des wird Benzin etwa 30 Cent günstiger. Bei Diesel liegt die Ersparnis für die Verbraucher bei rund 14 Cent.

Video: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten

Wann stimmen Bundestag und Bundesrat über den Tankrabatt ab?

Der Bundestag hat seine Zustimmung bereits am Donnerstagabend gegeben. Kritik kam dabei von der Opposition. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Donth bezeichnete das Paket als ein "teures Experiment". Der Linkenist der Zeitraum zu kurz.

Für den Startschuss des Entlastungspakets fehlt nun noch die Zustimmung des Bundesrats. Bayern hatte bereits angekündigt, gegen das Paket stimmen zu wollen. Grund dafür seien die ungeklärten Finanzierungsfragen, sagte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). "Es fehlen 1,5 Milliarden Regionalisierungsmittel", sagte Bernreiter zu BR24.

Lesen Sie dazu auch

Werden Benzin und Diesel langfristig günstiger?

Das Entlastungspaket sieht einen Tankrabatt für drei Monate vor, der dann also bis Ende August läuft. Über diesen Zeitraum hinweg liegen die Steuern auf Diesel und Benzin übrigens auf dem Mindestmaß, welches durch die EU zugelassen ist. Wie es nach der Frist von drei Monaten weitergeht, ist bisher kaum zu sagen. Innerhalb der Bundesregierung wird bereits über eine längerfristige Änderung diskutiert, doch entscheidend werden auch die Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine und die Abhängigkeit von Öl aus Russland sein.

Sollte man beim Tanken noch bis zum 1. Juni warten?

Für viele Autofahrerinnen und Autofahrer mag es lohnend erscheinen, bis zur nächsten vollen Tankfüllung noch bis zum 1. Juni zu warten. Der ADAC empfiehlt allerdings, bis zu diesem Datum nicht auf Pump unterwegs zu sein. Das hat einen brisanten Grund: Wenn das Entlastungspaket in Kraft tritt, wird an den Tankstellen ein großer Andrang erwartet. Das könnte dazu führen, dass es zu Engpässen kommt. Im schlimmsten Fall stehen Autofahrerinnen und Autofahrer dann ganz ohne Sprit im Tank da.

Geht den Tankstellen im Juni der Sprit aus?

Längere Schlangen und Wartezeiten werden das Bild von Tankstellen Anfang Juni wohl prägen. Daher herrscht bei den Betreiberinnen und Betreibern der Tankstellen durchaus Sorge. "Der 1. Juni könnte richtig dramatisch werden", glaubt beispielsweise Duraid El Obeid, Vorsitzender des Bundesverbands Freier Tankstellen (bft). In einem Interview mit der Wirtschaftswoche stellte er klar, dass die Tankstellen wegen der erwarteten Nachfrage deutlich mehr Kraftstoff benötigten. Er hält auch Engpässe für möglich. In der Regel sollten solche aber recht schnell wieder behoben werden. Dass es über längere Zeit kaum mehr Sprit an den Tankstellen gibt, das ist sehr unwahrscheinlich.

Wie kann man beim Tanken sparen?

Egal ob vor oder nach dem 1. Juni, es gibt einige Tricks, mit denen Sie immer beim Tanken sparen können. Es gibt einige Apps, mit denen Preise an verschiedenen Tankstellen miteinander verglichen werden können. So haben Sie die Möglichkeit, die günstigste Tankstelle anzusteuern. Dabei werden Ihnen auch immer wieder Muster im Tagesverlauf auffallen. So ist Benzin und Diesel am Abend oft günstiger als am Morgen.

Wem der Sprit trotzdem zu teuer ist, der kann auch auf den öffentlichen Nahverkehr ausweichen. Ab dem 1. Juni kann in Deutschland das 9-Euro-Ticket erworben werden, mit welchem man für neun Euro den ÖPNV nutzen kann. Das Ticket gilt bundesweit.