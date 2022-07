Nach Mord an Tante und Cousine von Stefan Mross: Prozess beginnt

Im Mai 2021 wurden die Tante und die Cousine des Schlagersängers Stefan Mross erschossen. Am Dienstag startete der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder der beiden.

Im vergangenen Jahr wurden eine Tante und eine Cousine des Schlagersängers Stefan Mross in ihrer Heimat in Österreich erschossen. Am Dienstag startete nach über einem Jahr der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder der beiden am Landesgericht Salzburg.

Anfang Mai 2021 wurden seine damals 76-jährige Tante und seine 50-jährige Cousine in ihrer Heimat im österreichischen Wals-Siezenheim nahe Salzburg erschossen. Der 52-jährige Angeklagte soll die Tat laut Bunte bereits im vergangenen Jahr gestanden haben.

Nach Mord an Tante und Cousine von Stefan Mross: Angeklagter gesteht Tat

Er habe die Cousine des "Immer wieder sonntags"-Moderators vor der Tat über viele Monate hinweg belästigt. Am Tag der Tat habe es einen Streit zwischen den Frauen und dem 52-Jährigen gegeben. Nachdem er die zwei direkt vor der Haustür der beiden mit mehreren Schüssen getötet hatte, sei er - wie unter anderem RTL berichtet - zunächst geflüchtet. Medienberichten zufolge rief er selbst die Polizei und drohte mit seinem Suizid. Später habe er sich aber einem Spezialkommando gestellt. Er wurde schließlich am Wolfgangsee festgenommen. Die Polizei habe die Leichen im Eingangsbereich des Einfamilienhauses gefunden.

Prozess nach Mord an Tante und Cousine von Stefan Mross: Weitere Vorwürfe

Laut Bild, der die Anklageschrift vorliegen soll, müsse sich der 52-Jährige zudem wegen zahlreicher weiterer Verbrechen verantworten. Die österreichische Staatsanwaltschaft soll ihm angeblich auch versuchten Mord an seiner Ex-Freundin vorwerfen. Zudem soll er auch wegen Körperverletzung, Tierquälerei, Stalking, sowie Besitz von verbotenen Waffen angeklagt sein.

Stefan Mross meldete sich nach Tod von Tante und Cousine zu Wort

Stefan Mross meldete sich nach der Tat auf Instagram zu Wort. "Ich möchte mich ganz herzlich für Eure Anteilnahme bedanken. Meine wichtigsten Menschen schenken mir und uns ganz viel Kraft...", schrieb der Sänger zu einem Foto mit seiner Ehefrau Anna-Carina Woitschack.