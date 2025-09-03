Argentinier gewinnen Tango-WM in Buenos Aires

Bei der Tango-Weltmeisterschaft in Buenos Aires haben argentinische Paare die wichtigsten Kategorien gewonnen. Leandro Bojko und Micaela García setzten sich mit ihrer von vielen Show-Elementen geprägten Interpretation des Stücks «Kicho» der Tango-Legende Astor Piazzolla in der Disziplin Bühnentango durch.

An der Tango-WM in der argentinischen Hauptstadt nahmen Paare aus über 50 Ländern teil. Bereits am Vortag tanzten sich die Argentinier Diego Ortega und Aldana Silveyra in der traditionellen Tanzsaal-Kategorie zum Sieg. «Für uns geht ein Traum in Erfüllung. Wir haben uns das seit vielen Jahren gewünscht und jetzt sind wir sehr glücklich», sagte Silveyra der Zeitung «La Nación».

Der Tango entstand Ende des 19. Jahrhunderts in Buenos Aires und der uruguayischen Hauptstadt Montevideo. Von dort aus eroberte er die Welt. Die Zeit zwischen 1935 und 1955 gilt als das Goldene Zeitalter des Tangos. Aber auch heute gehört der melancholische Tanz zum festen Bestandteil der Kultur in beiden Ländern.