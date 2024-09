Kattilathu wunderte sich über manche «Let's Dance»-Kollegen

Autor und Entertainer Biyon Kattilathu hat manche Reaktion seiner Kollegen in der RTL-Tanzshow «Let's Dance» nicht nachvollziehen können. «Einige meiner Kolleginnen und Kollegen bei "Let's Dance" waren sehr fixiert. Sie wollten unbedingt eine gute Performance abliefern. Die haben die Reise gar nicht genossen», sagte der 40-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Wenn man eine Reise aber nicht genieße, dann sei das «im Endeffekt so, als habe es sie nie gegeben». Wer nur von Ziel zu Ziel lebe, übersehe viel. «Es war für mich erschreckend zu sehen, dass manche nach einem Tanz hochkamen und sagten: "Boah, endlich geschafft!"», sagte Kattilathu. «Das habe ich gar nicht verstanden. Es war doch ein Geschenk, das machen zu dürfen.»

Kattilathu war Anfang 2024 Kandidat in der Show, in der Promis mit Profi-Tänzern tanzen. Gewonnen hat am Ende Musiker Gabriel Kelly.

Für Kattilathu hat die Teilnahme bis heute Auswirkungen. «Mittlerweile werde ich von Leuten angesprochen, die mich in erster Linie als Tänzer betrachten. Damen kommen auf mich zu und wollen über Tango und Cha-Cha-Cha reden», berichtete er. «Viele denken, dass ich jetzt ein totaler Tanz-Experte bin.»

Kattilathu befasst sich in seinen Shows, in Podcasts und Büchern mit Motviationsfragen und dem Weg zu einem glücklichen Leben. Bald erscheint ein neues Buch von ihm. Es trägt den Titel «Die Fragen deines Lebens – Wie du alle Antworten in dir selbst finden kannst».