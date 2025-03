Nach Messerangriff 32-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Ein 32-Jähriger steht von Mittwoch (8.30 Uhr) an vor Gericht, weil er einen Mitbewohner einer Flüchtlingsunterkunft mit einem Messer getötet haben soll. Der Mann aus Gambia ist wegen Mordes vor dem Landgericht Ravensburg angeklagt. Er soll das Opfer, das in derselben Unterkunft wie er wohnte, nach einem Streit erstochen haben. Die Tat spielte sich im August 2024 vor einem Supermarkt in Ravensburg ab.

Die Anklage wirft dem 32-Jährigen Heimtücke und niedrige Beweggründe vor. Für den Prozess sind zwei weitere Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 4. April fallen.