Tatort aus Dortmund gestern: „Abstellgleis“ - Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Der "Tatort" ist die Kult-Krimireihe der ARD und für viele Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntagabend eine feste Tradition. Die Reihe existiert bereits seit 1970 und entstand nach einer Idee des Dramaturgen und Drehbuchautors Gunther Witte. Mittlerweile gilt sie als die langlebigste und – mit teils über zehn Millionen Zuschauern bei der Erstausstrahlung – beliebteste Krimireihe im deutschsprachigen Raum, fast 1300 Folgen wurden bislang ausgestrahlt. Jeden Sonntag ermittelt ein anderes Kommissariat aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Zusammen mit den Ermittlerinnen und Ermittlern aus den Städten Wien und Zürich gibt es insgesamt 19 „Tatort“-Formate.

Gestern am Sonntag, dem 30. März 2025, stand wieder das Ermittlerduo aus Dortmund um Kommissar Peter Faber und dessen Kollegin Rosa Herzog im Fokus. Die neue Folge vom Tatort am Sonntag trug den Titel „Abstellgleis“. Worum sich die Handlung drehte, wann und wo diese Ausgabe im TV zu sehen war sowie welche Darstellerinnen und Darsteller mitwirkten, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Tatort gestern am 30.3.25 aus Dortmund: Handlung von „Abstellgleis“

In der Folge „Abstellgleis“ erhalten die beiden Ermittler Faber und Herzog von der neuen Mordkommissions-Chefin Ira Klasnić den Auftrag, einen tödlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht aufzuklären, bei dem eine junge Frau ums Leben kam. Die Kommissare sind darüber zwar nicht begeistert, weil sie diese Aufgabe als Degradierung empfinden, machen sich aber dennoch widerwillig an die Arbeit. Insbesondere Fabers Stimmung wird noch bedeutend schlechter, als er am Schauplatz des Geschehens auf seinen Erzfeind Sebastian Haller trifft, den selbstverliebten Chef der Kriminaltechnischen Untersuchung (KTU).

Auch Rosa Herzog hat ein persönliches Problem mit Haller: Während Faber den Ex-Freund seiner Kollegin Martina Bönisch für deren Tod vor mehreren Jahren verantwortlich macht, hat Haller nun scheinbar etwas gegen Herzog in der Hand, das ein Geheimnis ihrer familiären Vergangenheit berührt. Während Faber und Herzog sich an die Aufklärung des mysteriösen Unfalls machen – und dabei schnell annehmen müssen, dass dahinter mehr als ein unaufmerksamer Moment stecken könnte – geraten sie selbst zunehmend und unfreiwillig ins Zentrum der Geschichte, nicht zuletzt, weil besagter Haller plötzlich erstochen aufgefunden wird.

Tatort-Kritik: Lohnte es sich, bei „Abstellgleis“ gestern einzuschalten?

David Falkner, einer von fünf Tatort-Kritikerinnen und -Kritikern der Redaktion der Augsburger Allgemeinen, beschreibt den neuen Tatort aus Dortmund in seiner Kolumne als „handwerklich großartig, packend und extrem dicht erzählt“, allerdings auch nur bedingt geeignet für Neueinsteiger. Vielmehr ist „Abstellgleis“ laut Falkner ein Film für „Tatort“-Experten, da die Geschichte rund um Kommissar Faber über nun bald 30 Folgen immer weitererzählt und vertieft wurde, sodass neue Zuschauer diverse Szenen, Seitenblicke, Nebensätze und Anspielungen kaum verstehen und nachvollziehen können.

„Bisweilen fühlt sich dieser TV-Krimi so an, als würde man einen dicken Roman irgendwo in der Mitte aufschlagen und einfach zu lesen beginnen – für Kenner ein Genuss, für Neueinsteiger ziemlich unzugänglich“, so Falkners Urteil. Gleichzeitig lobt er die „clevere Kameraarbeit, die nie zum Selbstzweck wird“, das „großartige Sounddesign“ sowie die „wunderbar knackig und zugespitzt geschriebenen Dialoge“.

Besetzung beim Tatort gestern am Sonntag, 30.3.25: Schauspieler in „Abstellgleis“

Beim Tatort aus Dortmund am 30. März 2025 waren folgende Darstellerinnen und Darsteller zu sehen:

Peter Faber: Jörg Hartmann

Rosa Herzog: Stefanie Reinsperger

Ira Klasnić: Alessija Lause

Daniel Kossik: Stefan Konarske

Lars Höllbrand: Simon Steinhot

Susanne Bütow: Esther Zschieschow

Melanie Führich: Darja Mahotkin

Otto Pösken: Malik Bauer

Dr. Greta Leitner: Sybille Schedwill

Sebastian Haller: Tilman Strauß

Magnus Gabor: Stefan Haschke

Rabea Sharif: Ann-Kathrin Hinz

Irmgard Lipscher: Gabriele Schulze

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Der Tatort aus Dortmund lief am Sonntag, dem 30. März 2025, ab 20.15 Uhr in der ARD. Neben der Ausstrahlung im TV konnten Sie wie immer auch den Live-Stream der ARD nutzen, der Ihnen kostenlos zur Verfügung stand. Darüber hinaus besteht für Sie auch die Möglichkeit, nach der Ausstrahlung auf die ebenfalls kostenlose Mediathek der ARD zugreifen, falls Sie den gestrigen oder einen anderen Tatort verpasst haben sollten. Dort stehen die jeweiligen Folgen in der Regel sechs Monate lang zur Verfügung.

Die nächsten Sendetermine vom Tatort am Sonntag

Zu guter Letzt finden Sie hier noch die Sendetermine der kommenden „Tatort“-Folgen:

6. April 2025: „Fiderallala“ (Folge 1299)

13. April 2025: „ Messer“ (Folge 1300)

21. April 2025: „Im Wahn“ (Folge 1301)