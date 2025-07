Tatort gestern aus Wien: „Messer“ – Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Beim „Tatort“ handelt es sich um die Kult-Krimireihe der ARD. Sie ist für viele Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntagabend eine feste Tradition, und das schon seit geraumer Zeit: Die Reihe existiert nämlich bereits seit 1970 und entstand einst nach einer Idee des Dramaturgen und Drehbuchautors Gunther Witte. Inzwischen gilt sie als die langlebigste und – mit teils über zehn Millionen Zuschauern bei der Erstausstrahlung – beliebteste Krimireihe im deutschsprachigen Raum; fast 1300 Folgen wurden bislang ausgestrahlt. Was den „Tatort“ besonders auszeichnet, sind die ständig wechselnden Ermittlerteams und Handlungsorte. Darüber hinaus behandelt die Reihe häufig aktuelle gesellschaftliche und politische Themen, was ihr wiederum eine gewisse Relevanz verleiht.

Gestern am Sonntag, dem 13. April 2025, stand wieder das Ermittlerduo aus Wien um Kommissarin Bibi Fellner und deren Kollegen Moritz Eisner im Fokus. Die neue Folge vom Tatort am Sonntag trägt den prägnanten Titel „Messer“. Worum sich die Handlung dreht, wann und wo diese Ausgabe im TV zu sehen war sowie welche Darstellerinnen und Darsteller mitwirken, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Tatort gestern am 13.4.25 aus Wien: Handlung von „Messer“

In der Tatort-Folge „Messer“ müssen Bibi Fellner und Moritz Eisner einen Mordfall aufklären: Im noblen Wiener Restaurant „Efeukron“ von Starkoch André Brauer geht es tagtäglich rund – sowohl am Herd als auch zwischen den Mitarbeitern. Während die exklusive Kundschaft genüsslich speist, herrschen in der Küche ein rauer Umgangston sowie ein angespanntes Klima. In Brauers Küche gelten außerdem militärische Sitten – fällt ein Mitglied der „Brigade“ aus, rückt automatisch sofort der Nächste nach. Nach einer durchzechten Nacht mit seinem Team, aber ohne seine Ehefrau Alicia, wird der eher unbeliebte Brauer erstochen vor seinem Wohnhaus aufgefunden.

Die Ermittler Fellner und Eisner nehmen zunächst das Küchenpersonal ins Visier. Verdächtig sind nicht nur mehrere Angestellte, sondern auch ein ehemaliger Mitarbeiter, der wegen einer Lappalie gefeuert wurde, einige Frauen, mit denen der ermordete Brauer kurze Affären hatte, sowie seine eifersüchtige Ehefrau. Letztere war wiederum einst mit Souschef Lars liiert – der seinerseits ein brisantes Geheimnis hütet, das nur er selbst, Brauer und dessen einschlägig vorbestrafter Bruder, der ehemalige Junkie „Ratte“, kennen.

Tatort-Kritik: Lohnte es sich, gestern bei „Messer“ einzuschalten?

Laut der Kolumne des Tatort-Kritikers Ronald Hinzpeter wirkt die neue Episode „ein wenig wie der gut eingekochte Sud aus den bisher 26 „The Bear“-Folgen“. In der Serie „The Bear: King of the Kitchen“, zu sehen bei Disney+, strebt ein junger Koch an die Spitze, doch auf dem Weg dorthin bleibt das Zwischenmenschliche zumeist auf der Strecke. So ähnlich verhält es sich auch in der Tatort-Folge „Messer“. Laut Hinzpeter ist dies jedoch keinesfalls als negativ zu betrachten, im Gegenteil: „Die Episode bietet beste Wiener „Tatort“-Kost mit einem interessanten Thema und a bisserl Schmäh“, so die Einschätzung des Tatort-Kritikers. Sein abschließendes Urteil: „Diese Folge ist zwar nicht Drei-Sterne-Filmkunst, aber so gut und knusprig und sättigend wie ein echtes Wiener Schnitzel mit reichlich Vogerl- und Erdäpfelsalat.“

Besetzung gestern beim Tatort am Sonntag, 13.4.25: Schauspieler in „Messer“

Beim Tatort aus Wien am 13. April 2025 sind folgende Darstellerinnen und Darsteller zu sehen:

Moritz Eisner: Harald Krassnitzer

Bibi Fellner: Adele Neuhauser

Inkasso Heinzi: Simon Schwarz

Meret Schande: Christina Scherrer

Lars Eidmann: Simon Morzé

Ratte: Manuel Sefciuc

Alicia Brauer: Martina Ebm

André Brauer: Daniel Keberle

Lisa: Lisa Schützenberger

Bekim: Josef Mohamed

Mohammed: Tamim Fattal

Imbissbesitzerin: Yan Cheng

Tochter: Sonja Chan

Bernd: Alexander Srtschin

Carmen: Zoé Sedlak

Schlahberger: Bernhard Natschläger

Journalist: Kevin Hebenstreit

Frau Ammer: Katharina Bändl

Frau Berthold: Barbara Krapf

Frau Clausner: Doris Drechsel

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Der Tatort aus Wien lief gestern am Sonntag, dem 13. April 2025, ab 20.15 Uhr in der ARD. Neben der Ausstrahlung im TV konnten Sie wie immer auch den Live-Stream der ARD nutzen, der Ihnen kostenlos zur Verfügung steht. Alternativ besteht für Sie auch die Möglichkeit, nach der Ausstrahlung auf die ebenfalls kostenlose Mediathek der ARD zugreifen, falls Sie den aktuellen oder einen anderen Tatort verpasst haben sollten. Dort stehen die jeweiligen Folgen in der Regel sechs Monate lang zur Verfügung.

Die nächsten Sendetermine vom Tatort am Sonntag

Zu guter Letzt finden Sie hier noch die Sendetermine der kommenden „Tatort“-Folgen:

20. April 2025: „Abbruchkante“

21. April 2025: „Im Wahn“

27. April 2025: „Zugzwang“