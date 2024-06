Tatort heute aus München: "Wunder gibt es immer wieder" im Schnellcheck

Im Tatort heute (02.06.2024) aus München ermitteln Batic und Leitmayr nach einem Mord im Kloster und begegnen dort dunklen Geheimnissen. Lohnt sich "Wunder gibt es immer wieder"?

"Wunder gibt es immer wieder" heißt der Tatort heute aus München . Der Krimi läuft am Sonntagabend (02.06.2024, 20.15 Uhr) im Ersten und ist eine Wiederholung. Die Erstausstrahlung fand im Dezember 2021 statt.

und Leitmayr ins Kloster. Die Kommissare ermitteln unter den Schwestern und stoßen dabei auf recht weltliche Probleme und dunkle Geheimnisse. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der München-Tatort heute (02.06.2024) im Schnellcheck

Die Ermittlungen in einem Mordfall führen die Münchner Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) nach Dannerberg im Voralpenland. Dort hatte der Tote in einem Nonnenkloster zuletzt als Wirtschaftsprüfer zu tun. Das gottesfürchtige Leben scheint jedoch nur auf den ersten Blick beschaulich.

Schnell verdichten sich die Hinweise, dass der Hausmeister des Klosters in die Tat verwickelt ist. Doch was ist das Motiv? Gab es Unregelmäßigkeiten in den Büchern, die der Wirtschaftsprüfer aufzudecken drohte? Nicht weniger irritierend sind zwei Gesandte aus Rom, die parallel zu Batic und Leitmayr eigene Untersuchungen anstellen. Wollen die Nonnen etwa eigene Verfehlungen vertuschen?

Geheimnisvolles Kloster: Batic, Leitmayr und Schwester Barbara (Corinna Harfouch). Foto: Hendrik Heiden, BR/Roxy Film GmbH

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Wunder gibt es immer wieder" einzuschalten?

Das ziemlich gemächliche Tempo in den Ermittlungen macht den Krimi zwar nicht gerade flirrend vor Spannung, passt aber zum kontemplativen Kloster-Flair, schrieb Sarah Ritschel im Dezember 2021 in unserer Tatort-Kolumne. Die gesammelte Tatort-Kritik lesen Sie in den Pressestimmen zur Erstausstrahlung ("Etwas langatmig").

Haben die Nonnen etwas zu verbergen? Batic und Leitmayr konfrontieren die Schwestern mit den Ermittlungsergebnissen. Foto: Hendrik Heiden, BR/Roxy Film GmbH

Schauspieler: Das sind die Darsteller im München-Tatort heute

Franz Leitmayr: Udo Wachtveitl

Ivo Batic : Miroslav Nemec

: Kalli Hammermann : Ferdinand Hofer

: Dr. Mathias Steinbrecher : Robert Joseph Bartl

: Schwester Barbara: Corinna Harfouch

Schwester Klara: Constanze Becker

Schwester Jacoba: Petra Hartung

Schwester Julia: Christiane Blumhoff

Schwester Angela: Ulrike Willenbacher

Schwester Antonia: Maresi Riegner

Friedrich Neubauer : Aurel Manthei

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Maris Pfeiffer führt Regie in "Tatort: Wunder gibt es immer wieder" zu einem Drehbuch von Alex Buresch und Matthias Pacht. Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Batic und Leitmayr sind die Ermittler in München

Miroslav Nemec alias Ivo Batic und Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr sind echtes Tatort-Urgestein. Seit 1991 ermittelt das Duo in München. Nur Ulrike Folkerts als Ludwigshafener Ermittlerin Lena Odenthal ist noch zwei Jahre länger im Dienst - hat aber in der Zeit deutlich weniger Fälle gehabt.

Bald ist jedoch Schluss. Nach langer Spekulation haben die altgedienten Münchner Kommissare ihren Ruhestand angekündigt.Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks sind für 2024 und 2025 noch weitere Filme verabredet - bevor sich die Kommissare nach dann 35 Jahren und glatt 100 Fällen vom Dienst verabschieden.

Batic und Leitmayr kennen sich in- und auswendig, sind mehr Freunde als Kollegen. Es wird gern gefrotzelt, beide sind auf einer Wellenlänge - allerdings nicht immer. Gelegentlich kann es auch mal laut werden zwischen den beiden. Beide sind alleinstehend, haben immer mal wieder weibliche Bekanntschaften, allerdings nie von Dauer.

Batic, gebürtiger Kroate und bei Pflegeeltern im Berchtesgadener Land aufgewachsen, ist leidenschaftlich und kann auch mal austeilen. Ungerechtigkeit und Ausländerhass bringen ihn schnell in Rage. Bei seinen Ermittlungen setzt er gern auf Bauchgefühl und Instinkt. Leitmayr ist ein Münchner Original, aufgewachsen im Glockenbachviertel, ein Grantler mit philosophischem Tiefsinn und ebenfalls starkem Gerechtigkeitsempfinden. Seit 2014 werden sie vom jungen Kriminalkommissar Karl-Heinz Hammermann, genannt Kalli, unterstützt.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus München

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Seit der Ausstrahlung des Schwarzwald-Krimis "Letzter Ausflug Schauinsland" am Pfingstmontag befindet sich der Tatort in der Sommerpause. Krimi-Fans kommen jedoch trotzdem auf ihre Kosten: Das Erste zeigt in dieser Zeit traditionell Wiederholungen alter Episoden. Die kommenden Folgen sind:

02. Juni: "Tatort: Wunder gibt es immer wieder" (Wdh., München)

09. Juni: kein Tatort wegen Europawahl

16. Juni: "Polizeiruf 110: Für Janina" (Wdh., Rostock)

Mit voraussichtlich rund drei Monaten dauert die Tatort-Sommerpause heuer jedoch ungewöhnlich lange. Grund sind die Fußball-EM und die Olympischen Sommerspiele. Wegen der beiden sportlichen Großereignisse sind laut ARD-Programmdirektion auf dem Sonntagskrimi-Sendeplatz keine neuen Tatort-Erstausstrahlungen vorgesehen.

Wie lang die Tatort-Sommerpause 2024 genau dauert, ist laut den ARD-Programmplanern noch nicht final geklärt. Es dürfte aber wohl bis 18. August dauern, bis wieder ein neuer Tatort im Programm des Ersten steht.