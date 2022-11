Tatort heute aus dem Schwarzwald: So wird "Die Blicke der Anderen"

Im Tatort heute (06.11.2022) aus dem Schwarzwald geraten Tobler und Berg in einen Vermisstenfall und eine seltsame Familien-Konstellation. Lohnt sich "Die Blicke der Anderen"?

"Die Blicke der Anderen" heißt der Tatort heute aus dem Schwarzwald . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 06.11.2022) im Ersten .



heute aus dem . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 06.11.2022) im . Tobler und Berg ermitteln in einer Kleinstadt im Breisgau: Ein Vater und sein Sohn sind verschwunden. Zurückgeblieben ist eine riesige Blutlache - und eine schwer verdächtige Ehefrau.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Schwarzwald-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

In einer Kleinstadt im Breisgau ist der Ehemann von Sandra Vogt (Lisa Hagmeister) verschollen, mitsamt dem kleinen Sohn. Zurückgeblieben ist eine riesige Blutlache auf der Matratze, was nichts Gutes ahnen lässt. Die Beziehung mit ihrem Ehemann sei schwierig gewesen, räumt die Ehefrau gegenüber Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) ein. Familie und Nachbarn lassen kein gutes Wort an ihr. Zwar beteuert Sandra Vogt unter Tränen, nichts mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Doch manche Aussagen werden schnell als Lügen entlarvt.

Eine Leiche wurde gefunden; Tobler und Berg versuchen, den Ablauf zu rekonstruieren. Foto: Benoît Linder, SWR

Tatort heute Kritik: Lohnt es sich, bei "Die Blicke der Anderen" einzuschalten?

Mit dem Tatort heute startet das Erste die ARD-Themenwoche "Wir gesucht! - Was hält uns zusammen?". Sandra Vogt ist darin eine Frau, deren Umgebung sie zur Außenseiterin erklärt - eindrucksvoll gespielt von Lisa Hagmeister. Unnahbar, undurchschaubar - und doch unschuldig? Verkopft ist "Die Blicke der Anderen" zum Glück nicht, dafür ermüdend spannungsarm und konventionell, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne.

Stark gespielte Rolle im Tatort heute: Sandra Vogt (Lisa Hagmeister). Foto: Benoît Linder, SWR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Schwarzwald-Tatort heute

Franziska Tobler : Eva Löbau

: Friedemann Berg : Hans-Jochen Wagner

: Hans-Jochen Wagner Sandra Vogt : Lisa Hagmeister

: Gerd Vogt : Daniel Lommatzsch

: Lukas Vogt: Sean Douglas

Edeltraud Vogt: Ruth Wohlschlegel

Anna Gentner : Margot Gödrös

: Margot Gödrös Sebastian Kirchner : Ulrich Blöcher

: Julia Kirchner : Nikola Kastner

: Andi Beuter : Daniel Friedl

: Daniel Friedl Stefan Kämmerer: Niels Bruno Schmidt

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Tobler und Berg sind die Ermittler im Schwarzwald

Seit Oktober 2017 ermitteln Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) in der Region rund um Freiburg. Das Tatort-Team folgte beim SWR auf die Ermittler aus Konstanz. Sowohl Tobler als auch Berg sind im Schwarzwald tief verwurzelt. Tobler ist zunächst verheiratet, die Ehe geht jedoch in die Brüche. In Folge 5 landet sie nach einer feuchtfröhlichen Fastnacht mit dem Kollegen Berg im Bett.

Tobler steht nicht gerne im Mittelpunkt, ist eher unscheinbar, ermittelt dafür aber klug und überlegt. Ganz anders ist da Berg, der allein schon wegen seiner körperlichen Erscheinung auffällt. Nicht nur sein Humor trifft nicht immer auf Gegenliebe, auch bei seinen Ermittlungen eckt der energische Hauptkommissar schon mal an.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Benoît Linder, SWR

Pressestimmen: Die Tatort-Kritik zu den letzten Fällen aus dem Schwarzwald

Sendetermine: So geht es mit dem Tatort am Sonntagabend weiter

Ein dritter Münster-Fall, ein neuer Tukur-Tatort und der 90. Krimi mit Batic und Leitmayr: Tatort-Fans dürfen sich in 2022 noch auf einige Highlights freuen. Eine Vorschau auf die neuen Folgen lesen Sie hier. Die Sendetermine für die nächsten Tatort-Episoden am Sonntagabend: