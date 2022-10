Tatort heute aus Köln: So wird "Spur des Blutes"

Im Tatort heute aus Köln ermitteln Ballauf und Schenk zwischen Junkies, Zuhältern und Merkwürdigkeiten im eigenen Umfeld. Lohnt sich "Spur des Blutes"?

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Köln-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) werden zu einem Kanal am Stadtrand gerufen. Eine 19-jährige Drogenabhängige ist ermordet worden. Schnell stellt sich heraus, dass das Opfer Lara Krohn für ihre Sucht auf den Straßenstrich ging. Ihre beste Freundin, die gleichaltrige Kim, vermutet, dass Lara von einem Freier getötet wurde. Gerichtsmediziner Dr. Roth kann mehrere fremde DNA-Spuren an der Leiche sicherstellen.

Aufgrund der vielen in Frage kommenden Täter sind die Kommissare stark von der Laborauswertung dieser Spuren abhängig. Aber ausgerechnet in dieser Situation, in der sie dringend auf die Hilfe ihrer Kollegin Natalie Förster (Tinka Fürst) von der Kriminaltechnik angewiesen sind, ist die nicht richtig bei der Sache. Warum wirkt Natalie plötzlich so fahrig und scheint Ermittlungsergebnisse zu verschleppen?

Mit den Labor-Ergebnissen, die Kriminaltechnikerin Natalie Förster (Tinka Fürst) von ihrer Kollegin Anna (Sophie Roeder) erhält, scheint etwas nicht zu stimmen. Foto: Martin Valentin Menke, WDR/Bavaria Fiction GmbH

Tatort heute Kritik: Lohnt es sich, bei "Spur des Blutes" einzuschalten?

Seit 25 Jahren ermitteln Max Ballauf und Freddy Schenk in Köln. Dabei sind sie die Zuverlässigkeit im Doppelpack, mit meist guten Geschichten. Auch der Tatort heute ist da keine Ausnahme: Die "Spur des Blutes" wartet mit einem klassischen Kriminalfall auf, ist aber - sehr menschlich, sehr tragisch, sehr gut gespielt - eine absolut würdige Jubiläumsfolge, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Tatort-Kolumne.

Verweigert im Präsidium die Speichelprobe: Freddy Schenk beobachtet, dass Pascal Reimann (Joachim Förster) keine DNA-Probe abgeben will. Foto: Martin Valentin Menke, WDR/Bavaria Fiction GmbH

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Köln-Tatort heute

Max Ballauf : Klaus J. Behrendt

: Freddy Schenk : Dietmar Bär

: Dr. Roth: Joe Bausch

Norbert Jütte : Roland Riebeling

: Natalie Förster : Tinka Fürst

: Lara Krohn : Charlotte Lorenzen

: Anna: Sophie Roeder

Kim: Greta Bohacek

Mike: Robert Stadlober

Theresa Krohn : Lea Mornar

: Thomas Kostenza: Carlos Lobo

Lukas Kostenza: Béla Can Leon

Ludwig Förster: Michael Kind

Monika Förster : Doris Plenert

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Ballauf und Schenk sind die Ermittler in Köln

Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) und Dietmar Bär (Freddy Schenk) sind Kult. In über 80 Tatort-Folgen sind die Kölner Kommissare seit 1997 zu sehen. Damit zählen sie zu den dienstältesten Ermittlern im Ersten. Davor hatten sie bereits Nebenrollen in anderen Tatort-Filmen, unter anderem im Klassiker Schimanski.

Das Duo ist ein recht ungleiches - nicht nur optisch. Ballauf kommt nach einer Spezialausbildung bei der Drogenfahndung in Florida auf unrühmlichem Weg nach Köln. Nachdem in den USA bei einem Einsatz seine Freundin stirbt und er betrunken am Steuer erwischt wird, wird er ausgewiesen. In der Rhein-Metropole schnappt er Schenk die Stelle als Leiter der Mordkommission weg - kein guter Start für beide.

Ballauf ist Single, war aber schon verheiratet. Seine Frau hat ihn mit den zwei gemeinsamen Kindern verlassen. In Köln wird der einstige Sunnyboy ruhiger und gesetzter, durchaus auch kritischer - sowohl im Privatleben als auch im Beruf.

Freddy Schenk kann man hingegen als Familienmensch, fast schon als Spießer bezeichnen. Der bullige Hauptkommissar mit Vorliebe für Anzüge und Turnschuhe ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist ein cleverer Ermittler mit großem Herz, den seine Fälle oft nicht kalt lassen.

