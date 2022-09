Tatort heute aus Wiesbaden: So wird "Murot und das Gesetz des Karma"

Im Tatort heute aus Wiesbaden wird Kommissar Murot Opfer einer Trickdiebin - und das auch noch im gleichen Hotel, in dem sich ein mysteriöser Todesfall ereignet. Lohnt sich "Murot und das Gesetz des Karma"?

" Murot und das Gesetz des Karma" heißt der Tatort heute aus Wiesbaden . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 25.09.2022) im Ersten.



und das Gesetz des Karma" heißt der heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 25.09.2022) im Ersten. Eine Begegnung an der Hotelbar mit Folgen, ein verschwundener Laptop mit brisanten Daten und die Frage nach Schuld in der Vergangenheit: In seinem neuen Fall wird es für Felix Murot persönlich.

Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik

Handlung: Der Wiesbaden-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Kommissar Felix Murot (Ulrich Tukur) wird an einer Hotelbar von einer jüngeren Frau (Anna Unterberger) in ein Gespräch verwickelt. Bei einem Glas Rotwein spielt Murot mit ihr, gibt sich gut gelaunt als Versicherungsvertreter aus. Am nächsten Morgen wacht er in seinem Hotelzimmer auf, ohne Brieftasche und ohne Erinnerung an die Geschehnisse. Murot verheimlicht seiner Mitarbeiterin Magda Wächter (Barbara Philipp), dass er von einer Trickbetrügerin ausgeraubt wurde. Doch Wächter beobachtet ihn bereits argwöhnisch, denn in derselben Nacht wurde in dem Hotel ein hochrangiger IT-Experte (Dirk Martens) ermordet aufgefunden. Es gibt den Verdacht, dass die Trickbetrügerin in den Mord und das Verschwinden eines brisanten Laptops verwickelt ist.

Während Wächter eifrig in dem Fall ermittelt, wird Murot mit seiner Vergangenheit konfrontiert: Die junge Frau hat sich in sein Leben geschlichen und zwingt Murot, Vorfälle zu rekonstruieren, die sich vor vielen Jahren auf einer Urlaubsreise zugetragen haben. Murot beschleicht die Angst, dass er Schuld auf sich geladen hat.

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Murot und das Gesetz des Karma" einzuschalten?

In mittlerweile elf Murot-Fällen aus Wiesbaden hat der Hessische Rundfunk den Fans schon viel wildes Zeug zugemutet. So gesehen ist der Tatort heute angenehm konventionell, aber dennoch keine herkömmliche Krimiware. Sie lebt von irren Zufällen und der Frage, welchen möglichen Fehltritt sich der noble Herr Kommissar früher wohl hat zuschulden kommen lassen, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Wiesbaden-Tatort heute

Felix Murot : Ulrich Tukur

: Magda Wächter : Barbara Philipp

: Eva: Anna Unterberger

Xavier: Thomas Schmauser

Schöller: Philipp Hochmair

Martin Landrot: Dirk Martens

Kapielski: Yorck Dippe

Tatort Kommissare: Murot und Wächter sind die Tatort-Ermittler in Wiesbaden

Ulrich Tukur ermittelt als Felix Murot seit 2010 in Wiesbaden und Umgebung. Als Kriminalhauptkommissar beim LKA Hessen steht er oft der organisierten Kriminalität gegenüber: Spionage, Korruption, Erpressung. Murot ist stets akkurat gekleidet, hat aber nur einen Anzug. Seine ruppige, manchmal zynische Art ist nicht jedermanns Sache.

Murot ist Einzelgänger. Er lebt alleine - und ermittelt alleine. Seine einzige Vertraute beim LKA ist seine Sekretärin Magda Wächter (Barbara Philipp). Die kompetente wie furchtlose Mitarbeiterin, über alle Vorgänge beim LKA immer bestens informiert ist, ist Murots Vertraute seit seinem Beginn in der Behörde. Sie ist die Einzige, die von Murots Erkrankung an einem Gehirntumor weiß. Murot lässt sich den Tumor entfernen, sein Leben ändert sich jedoch nachhaltig.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Wiesbaden

