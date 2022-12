Tatort gestern aus Berlin: Robert Karow ermittelt ohne Nina Rubin

Im Tatort gestern aus Berlin musste Robert Karow nach dem Tod von Nina Rubin solo ermitteln: In einem Waldstück wurde ein ermordeter Mann entdeckt. Vieles deutete auf eine Milieu-Hinrichtung hin. Lohnte sich "Das Opfer"?

"Das Opfer" heißt der aktuelle Tatort aus Berlin . Der Krimi lief am Sonntagabend (20.15 Uhr, 18.12.2022) im Ersten und ist nun in der Mediathek zu sehen.

aus . Der Krimi lief am Sonntagabend (20.15 Uhr, 18.12.2022) im Ersten und ist nun in der Mediathek zu sehen. Meret Becker war weg, Corinna Harfouch noch nicht da: Mark Waschke machte in der Rolle des Robert Karow erst mal solo weiter. Dabei wurde er mit seiner Vergangenheit konfrontiert - und zeigte sich ungewohnt verletzlich.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort von gestern: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Berlin-Tatort gestern am Sonntag im Schnellcheck

Ein Mann wird in einem Waldstück tot aufgefunden. Er starb durch einen Schuss in den Kopf. Alles am Tatort deutet auf eine Milieu-Hinrichtung hin, wie Robert Karow (Mark Waschke) sofort feststellt, obwohl er für den Fall nicht zuständig ist. Doch Karow kennt den Toten, Maik Balthasar (Andreas Pietschmann), aus Jugendzeiten und findet heraus, dass er ein verdeckter Ermittler war.

Maik arbeitete für Mesut Günes (Sahin Eryilmaz), einen stadtbekannten Berliner Nachtclubbesitzer, der in zahlreiche Gewaltverbrechen verwickelt ist, die ihm allerdings nie eindeutig nachgewiesen werden konnten. Auf der Tatwaffe finden sich Günes Fingerabdrücke. Staatsanwältin Sara Taghavi (Jasmin Tabatabai) sieht endlich ihre Chance, Günes vor Gericht zu bringen. Der bestreitet den Mord jedoch.

Karow besucht Clanchef Mesut Günes (Sahin Eryilmaz) im Gefängnis. Foto: Stefan Erhard, rbb

Tatort-Kritik vom 18.12.22: Lohnt es sich, bei "Das Opfer" einzuschalten?

Nina Rubin ist tot, jetzt musste sich ihr Kollege Robert Karow im Berliner Tatort gestern allein durch eine Mordermittlung wurschteln. Das schmerzt – und ist zugleich stark gelöst, schreibt Andreas Frei in unserer Tatort-Kolumne. "Das Opfer" zeichnet ein beeindruckendes Psychogramm eines ungewohnt verletzlichen Karow mit Blick auf seine Jugend und Persönlichkeit. Die gesammelte Tatort-Kritik zu "Das Opfer" lesen Sie in den Pressestimmen: "Emotionales Erdbeben".

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort gestern aus Berlin

Robert Karow : Mark Waschke

: Maik Balthasar : Andreas Pietschmann

: Camilla Peters : Kim Riedle

: Staatsanwältin Sara Taghavi : Jasmin Tabatabai

: Mesut Günes : Sahin Eryilmaz

: Sinan Günes : Ugur Kaya

: Ugur Kaya Maik Balthasar (jung): Laurids Schürmann

(jung): Sammy Paroussi: Luka Dimic

Robert Karow (jung): Jona Levin Nicolai

Tatort vom 18.12.22: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Robert Karow ist der Tatort-Ermittler in Berlin

Sieben Jahre und 15 Folgen lang haben sich Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) genervt, gekabbelt und schätzen gelernt. Dabei waren die beiden das vielleicht coolste Tatort-Team der jüngeren Vergangenheit - und eines mit den besten Kritiken. Zweimal hatte das Hauptstadt-Duo in seinen sieben gemeinsamen Jahren mehr als 10 Millionen Zuschauer. Und für den Experimental-Tatort "Meta" gab es einen Grimme-Spezialpreis.

Ermittelten sieben Jahre und 15 Folgen lang Seite an Seite: Nina Rubin und Robert Karow. Foto: rbb

In der vorletzten Folge des Duos wurde klar: Da läuft etwas zwischen den beiden. Die perfekte Dramaturgie. Denn am Ende der Folge "Das Mädchen, das allein nach Haus' geht" wird Rubin von Mafia-Boss Yasha Bolschakows erschossen - sie stirbt in Karows Armen. Dass Becker aufhört, ist seit 2019 bekannt. Waschke macht weiter. In der Folge "Das Opfer" ermittelt er solo, bevor dann Corinna Harfouch als neue Kommissarin einsteigt.

Karow kommt aus einem bürgerlichen Elternhaus in Pankow. Er besitzt ein ausgeprägtes visuelles Gedächtnis, das andere erstaunt und ihm in seiner Arbeit Erkenntnisse liefert, die selbst Kollegen verblüffen. Er verfügt über eine hohe Abstraktionsfähigkeit und ein brillant logisches, beängstigend schnelles Denkvermögen. Karow lebt allein. Dabei genießt er seine Freiheiten und lässt nichts anbrennen.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Berlin

