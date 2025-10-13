Tatort am Sonntag gestern aus Dresden: Lohnte sich „Siebenschläfer“?

Bereits seit über fünfzig Jahren gehört der „Tatort am Sonntag“ zu den bekanntesten und erfolgreichsten Krimiformaten im deutschsprachigen Fernsehen. Die ARD-Reihe ist für viele Zuschauerinnen und Zuschauer bundesweit ein fester Bestandteil des Sonntagabendprogramms. In der Regel wird jede Woche ein neuer Fall gezeigt, der in einer anderen deutschen Stadt spielt. Dabei bringt jedes Ermittlerteam seine ganz eigene, individuelle Handschrift mit rein, greift im Rahmen der Handlung regionale Themen auf und beleuchtet oftmals gesellschaftliche Fragen.

Im „Tatort“ aus Dresden ermittelt die junge, engagierte Kriminalkommissarin Leonie Winkler und der eher konservative Kriminalhauptkommissar Peter Michael Schnabel. Ein eher gegensätzliches Duo, das bei den gemeinsamen Ermittlungen in der sächsischen Hauptstadt dennoch an einem Strang ziehen muss.

Worum ging es am 12.10.25 im „Tatort“? Welche Schauspielerinnen und Schauspieler gehören zur Besetzung bei „Siebenschläfer“? Wo lief eine Übertragung und Wiederholung? Antworten auf diese Fragen sowie weitere Infos rund um den neuen Dresdner Tatort am Sonntag gibt es hier in diesem Artikel.

Tatort gestern am 12.10.25: Handlung von „Siebenschläfer“

Die sechzehnjährige Lilly-Marie und ihr Freund Pascal schleichen sich nachts unbemerkt aus dem Jugendheim „Siebenschläfer“ und hauen ab. Am nächsten Morgen wird die Leiche des jungen Mädchens tot in einem See in der Nähe aufgefunden. Von dem siebzehnjährigen Pascal fehlt derweil jede Spurt. Das ungleiche Ermittler-Duo Leonie Winkler und Peter Michael Schnabel nimmt die Ermittlungen in dem Fall auf und veranlasst sofort die Fahndung nach Pascal.

Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links) übernimmt die Ermittlungen mit ihrem Chef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach). Foto: Steffen Junghans/MDR/HA Kommunikation/dpa

Auf den ersten Blick präsentiert sich das „Siebenschläfer“ als Vorzeige-Heim. Unter der Leitung von Saskia Rühe leben dort Kinder und Jugendliche, die es in ihrem bisherigen Leben nicht leicht hatten. Vor allem der Erzieherin Jasmin Hoffmann geht Lillys Tod sehr nahe. Über Pascal verrät sie, dass er als sehr schwieriger und aggressiver Teenager gilt. Aus diesem Grund wird er, wie auch andere Kinder des Heims, vom Psychiater Lukas Brückner therapiert. Während die Fahndung nach Pascal auf Hochtouren läuft, passiert ein weiteres Verbrechen: Der zuständige Abteilungsleiter im Jugendamt, Torsten Hess, wird ermordet aufgefunden. Folglich haben es Leonie Winkler und Peter Michael Schnabel nun mit zwei Tötungsdelikten zu tun, die aufgeklärt werden müssen.

Tatort-Kritik: Lohnte es sich, am Sonntag bei „Siebenschläfer“ einzuschalten?

Laut der Kolumne von Andreas Frei bietet der Dresdner Tatort „Siebenschläfer“ mittelmäßige Unterhaltung. Weil Kriminaloberkommissarin Karin Gorniak gekündigt hat, muss der Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel nun selber ran, an der Seite seiner jungen Kollegin Leonie Winkler. Frei beschreibt dies in seiner Kolumne als „erst peinlich, dann aber zeitweise richtig gut.“ Die Handlung an sich gestaltet sich laut seinem Urteil solide, wenn auch etwas vorhersehbar. Besonders positiv hebt er dagegen sowohl die Entwicklung von Kriminalhauptkommissar Schnabel als auch die schauspielerische Leistung des jungen Darstellers Florian Geißelmann (Rolle Pascal) hervor. Freis finale Antwort auf die Frage, ob sich „Siebenschläfer“ lohnt, fällt nicht ganz eindeutig aus: Ja und nein.

Besetzung beim Tatort am Sonntag: Schauspieler in „Siebenschläfer“

Im Dresdner Tatort „Siebenschläfer“ am 12.10.25 wirken folgende Darstellerinnen und Darsteller mit:

Cornelia Gröschel als Leonie Winkler

Martin Brambach als Peter Michael Schnabel

Yassin Trabelsi als Philipp Laupheimer

Ron Helbig als Dr. Himpe

Timur Isik als Jakob Klasen

Florian Geißelmann als Pascal Schadt

Dilara Aylin Ziem als Lilly-Marie Reuter

Milena Dreißig als Martina Reuter

Silvina Buchbauer als Saskia Rühe

Anna-Lena Schwing als Olivia Becker-Rühe

Elmar Gutmann als Erwin Miersch

Aysha Joy Samuel als Jasmin Hoffmann

Anna-Katharina Muck als Birte Friesack

Hanno Koffler als Lukas Brückner

Peter Moltzen als Torsten Hess

Sinje Irslinger als Lucy Wiegand

Eray von Egilmez als Adrian Hecht

Louise Sophie Arnold als Cheyenne

Marisa Bach als Anja Hess

Victoria Schulz als Antje

Saad Mouhib als Dayyan al-Khaled

Robin Zeynat Imir als Nael al Nasri

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Am Sonntag, dem 12. Oktober 2025, zeigte die ARD ab 20.15 Uhr den neuen Dresdner Tatort mit dem Titel „Siebenschläfer“. Parallel zur Fernsehausstrahlung war „Siebenschläfer“ online im kostenlosen Live-Stream der ARD zu sehen. Direkt im Anschluss stand die Folge in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit, wie auch zahlreiche weitere „Tatort“-Episoden aus den verschiedensten Regionen. Eine Wiederholung zeigt der Sender ONE am selben Abend ab 21.45 Uhr.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen

Zu guter Letzt noch eine Übersicht der kommenden Sendetermine:

Sonntag, 26.10.25: „Letzte Ernte“ ( ARD )

Sonntag, 2.11.25: „Erika Mustermann“ ( ARD )

Sonntag, 9.11.25: „Mike & Nisha“ ( ARD )