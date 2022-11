Tatort gestern aus Münster: So war "Ein Freund, ein guter Freund"

Im Tatort gestern (13.11.2022) aus Münster ermittelten Thiel und Boerne nach dem Tod eines Mafia-Anwalts - zahlreiche Nebenstränge inklusive. Lohnte sich "Ein Freund, ein guter Freund"?

"Ein Freund, ein guter Freund" heißt der Tatort heute aus Münster . Der Krimi lief am Sonntagabend (20.15 Uhr, 13.11.2022) im Ersten und ist jetzt in der Mediathek zu sehen.



heute aus . Der Krimi lief am Sonntagabend (20.15 Uhr, 13.11.2022) im Ersten und ist jetzt in der Mediathek zu sehen. Freundschaft, Liebe, Treue: Für Thiel und Boerne wurde es bei ihrem neuen Fall ganz grundsätzlich. Der Kommissar ermittelten in einem Mordfall. Und der Rechtsmediziner war irgendwie mit darin verwickelt - blind vor Liebe.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort gestern: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Münster-Tatort gestern am Sonntag im Schnellcheck

Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) hält eine launige Abschiedsrede auf seinen alten Freund Friedhelm Fabian und dessen Frau Veronika. Neben der Münsteraner Prominenz lauschen auch Frank Thiel (Axel Prahl), Assistentin Silke Haller (ChrisTine Urspruch) und Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) den schwungvollen Ausführungen. Doch das Verbrechen schläft nicht und am anderen Ende der Stadt bedroht ein unzufriedener Mandant seinen Anwalt Nikolas Weber.

Als Kommissar Thiel am nächsten Morgen zu dessen heruntergekommener Kanzlei gerufen wird, erkennt er in dem Toten sofort den Haus- und Hofanwalt von Nino Agostini (Claudio Caiolo). Dem gefährlichen Mafiaboss traut Thiel den kaltblütigen Mord durchaus zu. Auch würde Thiel Agostini nur zu gerne überführen und für immer hinter Gitter bringen. Doch auch der ehemalige Kompagnon des Toten, Erik Nowak, macht sich verdächtig. Er verbrachte die letzten Wochen in einer psychiatrischen Klinik und ist just zu Besuch auf dem Münsteraner Bauernhof seines Vaters.

Am Tatort erkennt Kommissar Frank Thiel sofort, dass es sich bei dem Toten um Nikolas Weber (Hadi Khanjanpour), den Haus- und Hofanwalt des Gangsterbosses Nino Agostini handelt. Foto: Thomas Kost, WDR

Tatort-Kritik von gestern: Lohnte es sich, bei "Ein Freund, ein guter Freund" einzuschalten?

Mit dem Tatort gestern lieferten vieles vom Alten, aber ohne großes Spaß-Feuerwerk. Regisseurin Janis Rebecca Rattenni führte die Zuschauer in ihrem ersten Tatort mit einem ungewohnten Stilmittel, einem geteiltem Bildschirm, von einer Handlung zur nächsten. Das Ergebnis: "Ein Freund, ein guter Freund" ist ein sehr solider Krimi geworden, den sogar ein leicht melancholischer Unterton durchzieht, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Tatort-Kolumne. Die gesammelte Tatort-Kritik lesen Sie in den Pressestimmen: " Süffiger Mafia-Ulk"

Prof. Karl-Friedrich Boernes beste Freunde Veronika (Proschat Madani) und Friedhelm Fabian (Jan Georg Schütte) sagen Münster Lebwohl. Der erfolgreiche Anwalt und seine Frau wandern nach Mittelamerika aus. Foto: Thomas Kost, WDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Münster-Tatort heute

Frank Thiel : Axel Prahl

: Karl-Friedrich Boerne : Jan Josef Liefers

: Mirko Schrader : Björn Meyer

: Silke Haller "Alberich": ChrisTine Urspruch

"Alberich": ChrisTine Urspruch Wilhelmine Klemm : Mechthild Großmann

: Herbert Thiel : Claus D. Clausnitzer

: Friedhelm Fabian : Jan Georg Schütte

: Veronika Fabian : Proschat Madani

: Erik Nowak : Hendrik Heutmann

: Hendrik Heutmann Jochen Nowak : Uwe Rohde

: Nikolas Weber : Hadi Khanjanpour

: Hadi Khanjanpour Jana Kimmich: Katja Danowski

Nino Aqostini: Claudio Caiolo

Tatort gestern: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Thiel und Boerne sind die Ermittler in Münster

Seit 2002 ermitteln Frank Thiel und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne in Münster. Der bodenständige Kriminalhauptkommissar und der schnöselige Rechtsmediziner sind die Quoten-Könige im Tatort - Werte jenseits der zwölf Millionen sind für das ungleiche Duo nichts Außergewöhnliches.

Thiel kommt geschieden aus Hamburg nach Münster. Er ist kein Mann der großen Worte, Aufregungen sind ihm verhasst. Thiel fährt mit dem Fahrrad zum Dienst, Statussymbole bedeuten ihm nichts. Seine Marke ist die Unauffälligkeit.

Der elitäre Boerne wirkt da an Thiels Seite wie ein beißender Kontrast. Der feinsinnige Mediziner ist ein eloquenter Plauderer, der sich gerne mit schönen Dingen umgibt. Seine Hobbies: schöne Autos, Reiten, Golf, Oper, gutes Essen. Kollegen haben es nicht immer leicht mit dem eingebildeten Professor: Boerne kann alles, weiß alles - erleidet damit aber auch nicht selten Schiffbruch.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Martin Valentin Menke, WDR

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Münster

Sendetermine: So geht es mit dem Tatort am Sonntagabend weiter

Ein dritter Münster-Fall, ein neuer Tukur-Tatort und der 90. Krimi mit Batic und Leitmayr: Tatort-Fans dürfen sich in 2022 auf einige Highlights freuen. Eine Vorschau auf die neuen Folgen lesen Sie hier. Die Sendetermine für die nächsten Tatort-Episoden am Sonntagabend: