"Polizeiruf 110"-Kritik zu "Der Gott des Bankrotts": "Exzellenter Vincent Ross"

Die "Polizeiruf 110"-Kritik zu "Der Gott des Bankrotts" aus Brandenburg: André Kaczmarczyk bekommt als Kommissar Vincent Ross erneut viel Beifall. Die Pressestimmen.

Gerade erst hatten sie sich zusammengerauft und erkannt, dass sie doch gut miteinander können - der sensitive Kommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk) und Haudrauf Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) - da hat der eine schon müde und desillusioniert hingeschmissen. Im "Polizeiruf 110" heute (05.02.2023) ermittelt Ross nun also allein. Ein Toter wird in der Nähe des Jakobsweges gefunden, der durchs Märkische führt. Der Mann hatte sich offenbar Pilgern angeschlossen - jetzt liegt seine Leiche in einer Kiesgrube. In den Pressestimmen gibt es erneut viel Beifall für André Kaczmarczyk. Der Tenor: Ross bleibt auch in seinem ersten Solo-Fall ein wohltuend anderer Kommissar - und eine Bereicherung für den " Polizeiruf 110". Die Kritik.

"Polizeiruf 110" in der Kritik: Vincent Ross überzeugt erneut

Lost in Brandenburg – gilt leider für Kommissar, Filmemacher und Publikum gleichermaßen. Der Spiegel

Beklemmende Sozialstudie über finanzielle Nöte und Existenzängste. Stern

Auch ohne Lucas Gregorowicz geht es an der deutsch-polnischen Grenze spannend weiter, das beweist diese neue Folge in jedem Fall. Ross ist nicht nur der einzige genderfluide Kommissar in der ARD, er ist wohl auch der einfühlsamste Ermittler im aktuellen Reigen der Polizeibediensteten. kino.de

Wie die deutsche Antwort auf Popstar Harry Styles schlendert Ross im extravaganten Outfit mit lackierten Fußnägeln durch die sonntägliche Krimi-Tristesse und spendet Wärme, wo andere Ermittler ihre Neurosen ausleben, poltern und sich durch Verhöre ätzen. Münchner Merkur

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Manuela Meyer, SR

Polizeiruf-Kritik zu "Der Gott des Bankrotts": "Komplexer Cocktail"

Ein tragisches Sozialdrama, ein guter Neustart für Ross/Kaczmarczyk, dezent spannend, dabei sehr solide inszeniert. ntv

André Kaczmarczyk als Vincent Ross gefällt erneut mit dieser selbstbewussten, offenen Art, mit der er seine queere Figur angelegt hat. Tagesspiegel

Komplexer Cocktail aus Verzweiflung, Gier & Manipulation. TV Spielfilm

Regisseur Felix Karolus und Drehbuchautor Mike Bäuml haben für diesen Polizeiruf große Themen miteinander verwoben und um sie herum eine tragische Kriminalgeschichte mit eleganten Wendungen gebaut, die in tiefe menschliche Abgründe führt. RP Online

In "Der Gott des Bankrotts" verleiht der exzellente Kommissar Ross einem schon tausend Mal durchgekauten Plot einen ganz eigenen Charme. Süddeutsche Zeitung

Wie lautet Ihre Kritik zum "Polizeiruf 110"? Stimmen Sie ab!