Tatort-Kritik zu "In seinen Augen" aus Mainz: "Klischees und Stereotype"

Die Tatort-Kritik zu "In seinen Augen": Neben den starken Schauspielern um Heike Makatsch als Ellen Berlinger überzeugt nicht viel in diesem Fall aus Mainz. Die Pressestimmen zum Tatort gestern.

War die reiche Witwe wirklich an einem Insulinschock gestorben? Ellen Berlinger (Heike Makatsch) bekam es im Tatort gestern mit einem interessanten Beziehungsgeflecht, ihrem Bauchgefühl und der Frage nach dem sexuellen Verlangen reiferer Frauen zu tun. Dabei war nicht alles so, wie es auf den ersten Blick den Anschein hatte: Das Drehbuch aus der Hand von Thomas Kirchner spielte mit verschiedenen Zeitebenen. Es gab immer wieder neue Wendungen. In den Pressestimmen kommt "In seinen Augen" abgesehen vom Lob für die Schauspieler trotzdem nicht gut weg. Die Tatort-Kritik.

Kritik zum Mainz-Tatort gestern: Heike Makatsch im narrativem Murks

Im letzten Drittel kippt die Burleske nach Thomas Kirchners Skript teils ins Absurde, trotzdem wird stark mit Klischees und Stereotypen gespielt. TV Spielfilm

Der Südwestrundfunk (SWR) präsentiert einen grossen Star, um ihn dann in narrativem Murks untergehen zu lassen. Neue Zürcher Zeitung

Als spannender Tatort, der seine Kommissarin endlich auf dem großen Tableau etabliert, (...) nur bedingt zu empfehlen. kino.de

Die Vermessung der Frau 60 plus: Dieser Tatort mit Heike Makatsch gibt vor, weibliche Sehnsüchte zu zeigen – macht die Figuren aber zwischen SM-Sex und Schiller-Rezitationen zu Abziehbildern. Der Spiegel

Tatort-Kritik: "In seinen Augen" ist ein starker Krimi

Streckenweise ist es tatsächlich spannend, wie dieser Krimi auf dem schmalen Grat des Zweifels herumbalanciert. Es läuft dann aber ausgerechnet bei den Frauen schwer ins Klischee. Süddeutsche Zeitung

Ein starker Krimi, auf den man sich aber einlassen muss. Rheinische Post

Ein bisschen mehr Fokus hätte dem Fall sicher gutgetan, der Cast mit Krumbiegel, May und Steinbacher ist jedenfalls großartig. ntv

Dieser Mainz-Tatort überrascht mit seinem durchaus differenziert, durchaus auch beherzt angegangenen Thema. Freilich auch mit einer hastigen, nach allerlei Rückblenden plötzlich in Action ausbrechenden Nebenhandlung. Frankfurter Rundschau

