"Du allein" aus Stuttgart: So war der zweite Tatort am Sonntagabend

am Sonntagabend (27.11.2022) bot gleich zwei Folgen. Nach "Erkläre Chimäre" aus Münster lief ab 21.45 Uhr "Du allein" aus . Der Fall war ebenfalls eine Wiederholung, die Erstausstrahlung war am 24. Mai 2020. In ihrem 25. Fall hatten es die beiden Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz mit einem Heckenschützen zu tun, der seine Opfer anscheinend wahllos ins Visier nahm. Oder gab es doch eine Verbindung?

und mit einem Heckenschützen zu tun, der seine Opfer anscheinend wahllos ins Visier nahm. Oder gab es doch eine Verbindung? In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort von gestern: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Stuttgart-Tatort am Sonntagabend (21.45 Uhr) im Schnellcheck

Vor ihrer Haustüre wird eine Frau erschossen; ein gezielter Schuss vom Dach eines Hochhauses aus, offensichtlich von einem versierten Schützen. Auf der Patronenhülse ist eine "1" eingraviert. Mehr Indizien gibt es nicht und Stuttgarter Tatort-Ermittler Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ahnen Böses. Denn kurz vor der Tat ist ein Brief bei Ihnen eingegangen. Adressiert an die "Die Ermittler im heutigen Mordfall". Und in dem Schreiben steht nicht mehr als eine "1".

Nach dem Mord folgt ein zweiter Brief mit einer Geldforderung: Drei Millionen, sonst folgt Mord Nummer 2, an irgendeiner anderen Stelle der Stadt. Die Geldübergabe wird raffiniert eingefädelt, aber auch die Kommissare bereiten sich sorgfältig vor. Trotzdem kann der Täter nicht gefasst werden. Stattdessen schlägt er wieder zu: Ein Jogger wird mitten in den Weinbergen getötet.

Als Elisabeth Vogel nichtsahnend nach Hause kommt, wird sie ohne Vorwarnung erschossen. Foto: Benoît Linder, SWR

Tatort-Kritik: Lohnte es sich, bei "Tatort: Du allein" einzuschalten?

Autor Wolfgang Strauch hat mehr geschrieben als nur einen einzigen "Tatort", ihm ist das Rennen der Ermittler gegen den unbekannten Heckenschützen zu wenig. Deshalb verbindet er genau genommen gleich zwei Fälle miteinander: denn als Lannert und Klare das Leben der scheinbaren Zufallsopfer minuziös durchleuchten, stoßen sie auf ein Drama, das in ähnlicher Form und fernab der Drehbücher vor vier Jahren bundesweit Entsetzen ausgelöst hat.

Vergleichsweise früh geben Strauch und Regisseurin Friederike Jehn dem Menschen am Gewehr ein Gesicht. Viel spannender ist eh das Motiv, das den Zuschauer auch mit einer Gewissensfrage zurücklässt. Die Wahl-Münchnerin Katja Bürkle, in Stuttgart auf heimischem Terrain unterwegs, sowie Karl Markovics stechen aus dem starken Ensemble heraus.

Lesen Sie dazu auch die Pressestimmen zur Erstausstrahlung: "Spannend bis zum Ende": Die Kritik zum Stuttgart-Tatort

Thorsten Lannert (Richy Müller) und KTI-Spezialistin Andrea Botros (Isabel Schosnig) machen sich Gedanken über die Schussbahn. Foto: Benoît Linder, SWR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Stuttgart-Tatort

Thorsten Lannert : Richy Müller

: Sebastian Bootz : Felix Klare

: Tamara Stuber: Katja Bürkle

Peter Jensch : Karl Markovics

: Andrea Botros : Isabel Schosnig

: Stefanie Beck : Maja Beckmann

: Emilia Alvarez : Carolina Vera

: Dr. Daniel Vogt : Jürgen Hartmann

Kommissare: Lannert und Bootz sind die Tatort-Ermittler in Stuttgart



Seit 2008 ermitteln Richy Müller alias Thorsten Lannert und Felix Klare als Sebastian Bootz in Stuttgart. Lannert ist im Team der harte Hund. Unbequem, impulsiv, bissig, aber nicht ohne Humor. Vor seiner Zeit als Hauptkommissar in Stuttgart war er verdeckter Ermittler in Hamburg; Schwerpunkt: organisierten Kriminalität. Ein Job, der sein Leben nachhaltig prägte. Denn der Neuanfang kam nicht freiwillig: Unter tragischen Umständen im Zuge seiner Enttarnung verlor Lannert seine Frau Susanne und seine Tochter Lilli. Er selbst wurde durch einen Schuss in die Brust schwer verletzt. Kein Wunder, dass Lannert nicht unbedingt der Vorzeige-Teamplayer ist. Der Mitfünfziger tendiert zum Alleingang, das Misstrauen in ihm sitzt tief.

Ganz anders tickt sein Partner Bootz mit seinem ausgeprägten Hang zur Kriminalpsychologie. Kontrolliert und analytisch geht er die Fälle an, gerne vom Schreibtisch aus. Sein Markenzeichen ist die braune Lederjacke, die er seit der ersten Folge trägt. Von seiner Frau und den zwei Kinder lebt Bootz getrennt.