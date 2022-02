Tatort heute aus dem Schwarzwald: So gut wird "Saras Geständnis"

Im Tatort heute aus dem Schwarzwald müssen die Kommissare Tobler und Berg einen alten Fall neu sortieren. Johanna Wokalek spielt eine Hauptrolle. Lohnt sich "Saras Geständnis"?

" heißt der aus dem , der heute am Sonntagabend (13.02.2022, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Die Kommissare Tobler und Berg bekommen es in ihrem achten Fall mit einer undurchsichtigen Geschichte zu tun: Eine Frau will nach dem Verbüßen einer Haftstrafe neu beginnen - und wird erneut in einen Tötungsfall verwickelt.

und bekommen es in ihrem achten Fall mit einer undurchsichtigen Geschichte zu tun: Eine Frau will nach dem Verbüßen einer Haftstrafe neu beginnen - und wird erneut in einen Tötungsfall verwickelt. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Schwarzwald-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Nach vier Jahren Haft wegen Totschlags an ihrem Vater will Sara Manzer (Johanna Wokalek) nach vorne schauen. Sie hat Unterstützung für ihr neues Leben - in erster Linie von ihrer Freundin Marlene (Sophie Lutz), die sie bei sich in der Wohnung aufnimmt. Sara, durch die Haftzeit vom Partygirl zu einer zurückhaltenden Frau geworden, will Erinnerungen abschütteln und sich neu orientieren.

Doch dann steht die Polizei vor ihrer Tür. Ein ehemaliger Kollege wurde erstochen, alte Akten ihres Falles wurden bei ihm gefunden. Zögernd gibt sie zu, mit Benno Rose vor dessen Tod gesprochen zu haben. Er habe neue Erkenntnisse zu ihrem alten Fall gehabt, die sie entlasten sollten. Sara beharrt darauf, dass sie mit Roses Tod nichts zu tun hat. Was die Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) nicht davon abhält nachzuforschen.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Saras Geständnis" heute einzuschalten?

Der Schwarzwald-Tatort heute punktet mit einem herzerwärmend Macken-freien Polizei-Duo Tobler/Berg und einer wendungsreichen, guten Geschichte. Die wird zu einem wesentlichen Teil von der hervorragenden, geheimnisvollen Johanna Wokalek (u.a. "Die Päpstin") getragen, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Schwarzwald-Tatort heute

Franziska Tobler : Eva Löbau

: Friedemann Berg : Hans-Jochen Wagner

: Hans-Jochen Wagner Sara Manzer : Johanna Wokalek

: Marlene Hopp : Sophie Lutz

: Jakob Wolburg: Stefan Wilkening

Werner Bauder: Werner Wölbern

Bauder: Ines Kaiser : Annette Strasser

Tatort Kommissare: Tobler und Berg sind die Ermittler im Schwarzwald

Seit Oktober 2017 ermitteln Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) in der Region rund um Freiburg. Das Tatort-Team folgte beim SWR auf die Ermittler aus Konstanz. Sowohl Tobler als auch Berg sind im Schwarzwald tief verwurzelt. Tobler ist zunächst verheiratet, die Ehe geht jedoch in die Brüche. In Folge 5 landet sie nach einer feuchtfröhlichen Fastnacht mit dem Kollegen Berg im Bett.

Tobler steht nicht gerne im Mittelpunkt, ist eher unscheinbar, ermittelt dafür aber klug und überlegt. Ganz anders ist da Berg, der allein schon wegen seiner körperlichen Erscheinung auffällt. Nicht nur sein Humor trifft nicht immer auf Gegenliebe, auch bei seinen Ermittlungen eckt der energische Hauptkommissar schon mal an.

