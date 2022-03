Tatort heute aus Hamburg: So wird "Tyrannenmord"

Im Tatort heute aus Hamburg ermitteln Falke und Grosz in einem Elite-Internat, aus dem der Sohn eines südamerikanischen Diktators verschwunden ist. Lohnt sich "Tyrannenmord"?

" heißt der heute aus , der am Sonntagabend (20.03.2022, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Der 17-jährige Juan ist aus einem Nobelinternat verschwunden. Brisant für Falke und Grosz : Der Vater des Jugendlichen ist Diktator eines südamerikanischen Landes - und wird in Kürze zu einem Staatsbesuch in Deutschland erwartet.

Handlung: Der Hamburg-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) werden unter strikter Diskretion mit einer heiklen Aufgabe betraut: Der 17-jährige Juan Mendez (Riccardo Campione) ist aus einem feinen Internat verschwunden, in dem Prominenz und Eliten aus Wirtschaft und Politik ihre Kinder erziehen lassen. Juans Vater ist Despot eines autoritär regierten Landes in Südamerika und soll in Kürze zu einem Staatsbesuch nach Deutschland kommen. Falke und Grosz sollen klären, ob der Junge "nur betrunken in einer Kneipe" liegt - oder ob er entführt wurde.

Falke nimmt die Ermittlungen im Eliteinternat auf. Foto: Marc Meyerbroeker, NDR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Tyrannenmord" heute einzuschalten?

Der Tatort heute aus Hamburg ist ein konventionell erzählter Krimi, was an sich nicht schlecht sein muss. Falke ermittelt auch gewohnt widerwillig, O-beinig und lederjackig in einem Nobelinternat. Das Ergebnis fällt leider ziemlich langweilig und uninspiriert aus, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne.

Falke wie man ihn kennt: breitbeinig, schroff, schlecht gelaunt und leicht genervt. Foto: Marc Meyerbroeker, NDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Hamburg-Tatort heute

Thorsten Falke : Wotan Wilke Möhring

: Julia Grosz : Franziska Weisz

: Carlos: José Barros

Felix Wacker : Arash Marandi

: Arash Marandi Hanna: Valerie Stoll

August Finkenberger: Anselm Ferdinand Bresgott

Marie Bergson : Katarina Gaub

: Andreas Bergson : Christian Erdmann

: Christian Erdmann Juan Mendez : Riccardo Campione

: Annamaria Mendez : Alexandra von Schwerin

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Falke und Grosz sind die Ermittler in Hamburg

Hauptkommissar Thorsten Falke ist ein echter "Straßenbulle". Er kennt Hamburg, er kennt die Menschen. Er ermittelt pragmatisch, ist impulsiv und geradeheraus - was ihm oft Probleme mit Anwälten oder Vorgesetzten beschert. Falke ist Single, hat sich bewusst gegen eine Familie entschieden. Aus einer Affäre mit einer verheirateten Frau hat er aber einen heranwachsenden Sohn, der jedoch nicht weiß, wer sein Vater ist.

Falke arbeitet zunächst beim LKA Hamburg, wechselt später aber zur Bundespolizei. 2016 trifft er bei Ermittlungen auf die junge Polizeioberkommissarin Julia Grosz, die nach einem traumatischen Auslandseinsatz in Afghanistan am Flughafen Hannover stationiert ist. Seither arbeiten beide zusammen - anfangs professionell, aber distanziert. Mit der Zeit wachsen die beiden aber zusammen.

