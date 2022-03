Tatort heute aus Köln: So gut wird "Hubertys Rache"

Der Tatort heute aus Köln bringt Ballauf und Schenk an ihre Grenzen: Ein früherer Lehrer fordert Gerechtigkeit und greift zu drastischen Methoden. Lohnt sich "Hubertys Rache"?

" Hubertys Rache" heißt der Tatort heute aus Köln , der am Sonntagabend (27.03.2022, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Handlung: Der Köln-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) sind am frühen Morgen am Rheinufer im Einsatz. Hier wurde die Leiche eines Mannes angespült. Er war Mechaniker an Bord eines Ausflugsschiffes und offenbar kurz vor seinem Tod in eine Schlägerei verwickelt.

Als sich Hauptkommissar Schenk mit dem Kapitän der "Agrippina" in Verbindung setzt, bekommt der Fall eine dramatische Wendung: An Bord des Schiffes, das gerade abgelegt hat, ist Daniel Huberty (Stephan Kampwirth), ein ehemaliger Gymnasiallehrer, der droht, das Schiff in die Luft sprengen. Er verlangt Gerechtigkeit. Die habe es nämlich in dem Gerichtsprozess nicht gegeben, als er wegen einer Liaison mit einer minderjährigen Schülerin zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Jetzt sollen die Personen an Bord gebracht werden, die er für schuldig hält, seine Existenz zerstört zu haben.

Daniel Huberty hat ein Ausflugsschiff gekapert - per Telefon gibt er Ballauf und Schenk im Präsidium seine Forderungen durch. Foto: Thomas Kost, WDR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Hubertys Rache" heute einzuschalten?

Der Tatort heute aus Köln kommt sofort zur Sache: Nach gefühlten zwei Minuten steckt der Zuschauer in "Hubertys Rache" mitten in einem hochexplosiven Geiseldrama. Und zugleich – ein paar handwerkliche Schwächen ausgeklammert – in einem der besten Ballauf-und-Schenk-Fälle seit langem, schreibt Andreas Frei in unserer Tatort-Kolumne.

Daniel Huberty (Stephan Kampwirth) will Gerechtigkeit. Dazu stellt er in einem Raum des gekaperten Ausflugsschiffes drei seiner Geiseln zur Rede: Foto: Thomas Kost, WDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Köln-Tatort heute

Max Ballauf : Klaus J. Behrendt

: Freddy Schenk : Dietmar Bär

: Dr. Roth: Joe Bausch

Norbert Jütte : Roland Riebeling

: Natalie Förster : Tinka Fürst

: Melanie Novak : Renan Demirkan

: Daniel Huberty : Stephan Kampwirth

: Dr. Svenja Poulsen : Christina Große

: Amelie Poulsen : Anna Bachmann

: Jana Künitz : Mathilde Bundschuh

: Simone Retzlaff : Antje Hamer

: Ingo Retzlaff : Enno Kalisch

: Ira Beckmann : Xenia Snagowski

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Ballauf und Schenk sind die Ermittler in Köln

Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) und Dietmar Bär (Freddy Schenk) sind Kult. In über 80 Tatort-Folgen sind die Kölner Kommissare seit 1997 zu sehen. Damit zählen sie zu den dienstältesten Ermittlern im Ersten. Davor hatten sie bereits Nebenrollen in anderen Tatort-Filmen, unter anderem im Klassiker Schimanski.

Das Duo ist ein recht ungleiches - nicht nur optisch. Ballauf kommt nach einer Spezialausbildung bei der Drogenfahndung in Florida auf unrühmlichem Weg nach Köln. Nachdem in den USA bei einem Einsatz seine Freundin stirbt und er betrunken am Steuer erwischt wird, wird er ausgewiesen. In der Rhein-Metropole schnappt er Schenk die Stelle als Leiter der Mordkommission weg - kein guter Start für beide.

Ballauf ist Single, war aber schon verheiratet. Seine Frau hat ihn mit den zwei gemeinsamen Kindern verlassen. In Köln wird der einstige Sunnyboy ruhiger und gesetzter, durchaus auch kritischer - sowohl im Privatleben als auch im Beruf.

Freddy Schenk kann man hingegen als Familienmensch, fast schon als Spießer bezeichnen. Der bullige Hauptkommissar mit Vorliebe für Anzüge und Turnschuhe ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist ein cleverer Ermittler mit großem Herz, den seine Fälle oft nicht kalt lassen.

