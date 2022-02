Tatort heute aus Köln: So wird "Vier Jahre"

Im Tatort heute aus Köln müssen Ballauf und Schenk den Mord an einem einstigen Theaterstar neu aufrollen. Die Ermittlungen führen ins Schauspieler-Milieu. Lohnt sich "Vier Jahre"?

"Vier Jahre" heißt der Tatort aus Köln , der heute am Sonntagabend (06.02.2022, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

aus , der heute am Sonntagabend (06.02.2022, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Max Ballauf und Freddy Schenk werden unerwartet mit einem vier Jahre zurückliegenden Fall konfrontiert: Haben sie nach dem Mord auf einer Silvesterparty den falschen Täter ins Gefängnis gebracht?

und werden unerwartet mit einem vier Jahre zurückliegenden Fall konfrontiert: Haben sie nach dem auf einer Silvesterparty den falschen Täter ins Gefängnis gebracht? In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Köln-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Am Ende einer rauschenden Silvesterparty liegt Theaterstar Thore Bärwald tot im Swimmingpool einer Villa. Der Gastgeber der Party, Schauspieler Moritz Seitz (Thomas Heinze), wird für die Tat verurteilt. Doch jetzt, vier Jahre später, stellt sich völlig überraschend Ole Stark (Martin Feifel) der Polizei. Er ist ebenfalls Schauspieler und behauptet, der wahre Mörder zu sein. Neue Ermittlungen kann die Staatsanwaltschaft nicht veranlassen, aber sie gibt Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) eine Woche Zeit, um herauszufinden, was dran ist an der Geschichte, die ihnen da aufgetischt wird.

Ballauf und Schenk am Tatort: Nach einer Silvesterparty im Haus des Schauspieler-Ehepaares Seitz wird am Neujahrsmorgen auf dem Grundstück ein Toter gefunden. Foto: Thomas Kost, WDR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Vier Jahre" heute einzuschalten?

Der Tatort heute ist der erste von insgesamt drei neuen Fällen aus Köln im Jahr 2022, in dem das Duo Ballauf und Schenk sein 25. Dienstjubiläum feiert. In "Vier Jahre" ermitteln die Kommissare dann auch gewohnt bedächtig vor sich hin - man könnte auch sagen: behäbig. Trotzdem überzeugt der Fall durch eine clevere Erzählform und den überraschenden Schluss, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne.

Moritz Seitz (Thomas Heinze) wurde als Mörder verurteilt - zu Unrecht? Foto: Thomas Kost, WDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Köln-Tatort heute

Max Ballauf : Klaus J. Behrendt

: Freddy Schenk : Dietmar Bär

: Dr. Roth: Joe Bausch

Norbert Jütte : Roland Riebeling

: Melanie Novak : Renan Demirkan

: Carolin Seitz : Nina Kronjäger

: Moritz Seitz : Thomas Heinze

: Frank Heise : Florian Anderer

: Lene Seitz : Sarah Buchholzer

: Ole Stark : Martin Feifel

: Betti Stark : Franziska Arndt

: Franziska Arndt Thore Bärwald : Max Hopp

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Ballauf und Schenk sind das Ermittler-Team in Köln

Klaus J. Behrendt als Max Ballauf und Dietmar Bär (Freddy Schenk) sind Kult. In über 80 Tatort-Folgen sind die Kölner Kommissare seit 1997 zu sehen. Damit zählen sie zu den dienstältesten Ermittlern im Ersten. Davor hatten sie bereits Nebenrollen in anderen Tatort-Filmen, unter anderem im Klassiker Schimanski.

Das Duo ist ein recht ungleiches - nicht nur optisch. Ballauf kommt nach einer Spezialausbildung bei der Drogenfahndung in Florida auf unrühmlichem Weg nach Köln. Nachdem in den USA bei einem Einsatz seine Freundin stirbt und er betrunken am Steuer erwischt wird, wird er ausgewiesen. In der Rhein-Metropole schnappt er Schenk die Stelle als Leiter der Mordkommission weg - kein guter Start für beide.

Ballauf ist Single, war aber schon verheiratet. Seine Frau hat ihn mit den zwei gemeinsamen Kindern verlassen. In Köln wird der einstige Sunnyboy ruhiger und gesetzter, durchaus auch kritischer - sowohl im Privatleben als auch im Beruf.

Freddy Schenk kann man hingegen als Familienmensch, fast schon als Spießer bezeichnen. Der bullige Hauptkommissar mit Vorliebe für Anzüge und Turnschuhe ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist ein cleverer Ermittler mit großem Herz, den seine Fälle oft nicht kalt lassen.

