Tatort heute aus Ludwigshafen: So wird "Das Verhör"

Im Tatort heute aus Ludwigshafen bekommen es Lena Odenthal und Johanna Stern mit Hass und Gewalt gegen Frauen zu tun - und einem nervenaufreibenden Katz- und Maus-Spiel. Lohnt sich "Das Verhör"?

"Das Verhör" heißt der Tatort heute aus Ludwigshafen. Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 04.09.2022) im Ersten.



" heißt der heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 04.09.2022) im Ersten. Mit größtmöglicher Brutalität tötet ein Unbekannter eine Investmentbankerin. Der Fall wird persönlich für Lena Odenthal und Johanna Stern. Es geht um starke Frauen und um weibliche Führungskräfte in den traditionellen Männerwelten Polizei und Militär.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Ludwigshafen-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Investmentbankerin Ann-Kathrin Werfel wird grausam getötet. Der erste Verdacht fällt auf ihren Ex-Ehemann, dem sie häusliche Gewalt vorgeworfen hatte. Patrick Werfel allerdings präsentiert den Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern ein gut bezeugtes Alibi.

Indizien vom Fundort der Leiche führen die Kommissarinnen zu Hajo Kessler, der Soldat bei der Bundeswehr ist. Kessler gibt an, Ann-Kathrin Werfel nicht gekannt zu haben, sein Wagen wurde jedoch in der Nähe des Fundorts gesehen. In der Befragung gibt er sich korrekt, geradezu charmant. Aber er neigt zu Ausrastern - und die scheinen damit zu tun zu haben, dass es Frauen sind, die ihn befragen. Die Indizienlage ist dünn. Doch Lena Odenthal ist überzeugt, dass in dem Verdächtigen genau der tiefsitzende Frauenhass brodelt, der zu dem Mord an Werfel geführt hat.

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Das Verhör" heute einzuschalten?

Mit starken Dialogen lotet der Tatort heute, der 76. mit Lena Odenthal, das Thema Gewalt gegen Frauen aus. 25 Jahre nach ihrem gemeinsamen "Tatort: Nahkampf" (1997) treffen dabei Götz Otto als arroganter Offizier Kessler und eine gewohnt engagierte Ulrike Folkerts erneut aufeinander. Der Schlagabtausch zwischen gehört zu den Stärken dieses Krimis.

Regisseurin Esther Wenger zeigt nach einem Buch von Stefan Dähnert, wie Gewalt gegen Frauen entstehen und wohin sie führen kann. Einige Szenen allerdings strapazieren arg die Grenzen der Plausibilität. Zudem geht die Deutlichkeit des Themas Femizid diesmal auf Kosten der Zwischentöne, für die kaum Raum bleibt.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Ludwigshafen-Tatort heute

Lena Odenthal : Ulrike Folkerts

: Johanna Stern : Lisa Bitter

: Hauptmann Kessler : Götz Otto

: Angelika Limbach: Katrin Röver

Patrick Werfel : Jonathan Müller

: Baki Kaya : Emre Aksizoglu

: Emre Aksizoglu Edith Keller: Annalena Schmidt

Peter Becker : Peter Espeloer

: Peter Espeloer Astrid Deckert: Christine Wilhelmi

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Odenthal und Stern sind die Ermittler in Ludwigshafen

Ulrike Folkerts als Lena Odenthal ist die dienstälteste Tatort-Ermittlerin. Seit 1989 geht die Hauptkommissarin für das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen auf Verbrecher-Jagd. Über zwei Jahrzehnte bildet Odenthal ein Team mit Mario Kopper (Andreas Hoppe), bis der Anfang 2018 ausscheidet. Der Verlust ihres langjährigen Partners, zeitweise sogar Mitbewohners, setzt Odenthal zu - mehr, als sich die toughe Polizisten zugestehen will.

Für Kopper stößt Johanna Stern, gespielt von Lisa bitter, zum Team. Zwischen der jungen Kollegin, die vom LKA kommt, und der resoluten Odenthal läuft es noch nicht immer rund. Kein Wunder: Hat die Hauptkommissarin doch einen recht eigenen Kopf. Odenthal gilt als Vorzeige-Polizistin - sehr dienstbeflissen, engagiert und energisch in der Sache, nicht immer aber unbedingt der perfekte Team-Player. Sie geht keinem Konflikt aus dem Weg, sagt stets ihre Meinung - und folgt der, auch wenn sie damit falsch liegt.

