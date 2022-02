Tatort heute aus München: So wird "Kehraus"

Im Tatort heute aus München ermitteln Leitmayr und Batic im Münchner Fasching. Im Zentrum des Falls steht ein schillerndes "Rotkäppchen". Lohnt sich "Kehraus"?

" Kehraus " heißt der Tatort heute aus München , der am Sonntagabend (27.02.2022, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

" heißt der heute aus , der am Sonntagabend (27.02.2022, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Leitmayr und Batic bekommen es im Münchner Fasching mit einem kniffligen Fall zu tun: Ein Goldhändler liegt tot am Isarufar - und ein "Rotkäppchen" ist dringend tatverdächtig.

bekommen es im Münchner mit einem kniffligen Fall zu tun: Ein Goldhändler liegt tot am Isarufar - und ein "Rotkäppchen" ist dringend tatverdächtig. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der München-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Fasching in München: Auf einer Treppe am Isarhochufer wird die Leiche eines 70-jährigen Mannes gefunden. Eine erste Spur führt zu "Irmis Stüberl", wo sich der Mann zuvor scheinbar mit einem kostümierten Faschingsgast gestritten hat. Wichtigster Zeuge der Auseinandersetzung ist ein "Rotkäppchen", das für eine Befragung an diesem Abend jedoch eindeutig zu betrunken ist. Die Kommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) nehmen die Frau deshalb kurzerhand mit.

Silke Weinzierl (Nina Proll), wie das "Rotkäppchen" heißt, ärgert sich am nächsten Morgen sehr. In der Ausnüchterungszelle hat sie offensichtlich wirklich schlecht geschlafen. Nein, sie kennt den Mann nicht und weiß auch nicht, weshalb es zu dem Streit kam. Schnell wird klar: Batic und Leitmayr haben es nicht nur mit einem kniffligen Fall, vor allem aber mit einer sehr ungewöhnlichen Frau zu tun.

Ivo Batic und Franz Leitmayr beim Toten am Tatort an der Münchner Isar. Foto: Peter Nix, BR/Lieblingsfilm GmbH

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Kehraus" heute einzuschalten?

Der Tatort heute aus München ist stark erzählt und stark gespielt, vor allem dank einer großartigen Nina Proll. Leider übertreiben es die Autoren Stefan Betz und Stefan Holtz in "Kehraus" ziemlich mit den Anspielungen und Klischees, schreibt Andreas Frei in unserer Tatort-Kolumne. Das Einschalten lohnt sich trotzdem.

Stark gespielt: "Rotkäpchen" Silke Weinzierl (Nina Proll) im Tatort heute aus München. Foto: Peter Nix, BR/Lieblingsfilm GmbH

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Münchner Tatort heute

Franz Leitmayr: Udo Wachtveitl

Ivo Batic : Miroslav Nemec

: Kalli Hammermann : Ferdinand Hofer

: Silke Weinzierl : Nina Proll

: Hergen van Doorn: Moritz Vierboom

Leonardo: Lennox Völklein

Irmi: Johanna Bittenbinder

Frank: Thomas Unger

Viper: Mira Huber

Frau Braun: Gabriele Dossi

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Batic und Leitmayr sind das Tatort-Team in München

Miroslav Nemec alias Ivo Batic und Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr sind echtes Tatort-Urgestein. Seit 1991 ermittelt das Duo in München. Batic und Leitmayr kennen sich in- und auswendig, sind mehr Freunde als Kollegen. Es wird gern gefrotzelt, beide sind auf einer Wellenlänge - allerdings nicht immer. Gelegentlich kann es auch mal laut werden zwischen den beiden. Beide sind alleinstehend, haben immer mal wieder weibliche Bekanntschaften, allerdings nie von Dauer.

Batic, gebürtiger Kroate und bei Pflegeeltern im Berchtesgadener Land aufgewachsen, ist leidenschaftlich und kann auch mal austeilen. Ungerechtigkeit und Ausländerhass bringen ihn schnell in Rage. Bei seinen Ermittlungen setzt er gern auf Bauchgefühl und Instinkt. Leitmayr ist ein Münchner Original, aufgewachsen im Glockenbachviertel, ein Grantler mit philosophischem Tiefsinn und ebenfalls starkem Gerechtigkeitsempfinden. Seit 2014 werden sie vom jungen Kriminalkommissar Karl-Heinz Hammermann, genannt Kalli, unterstützt.

