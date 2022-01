Tatort heute aus Münster: So wird "Des Teufels langer Atem"

Im Tatort heute ermitteln Thiel und Prof. Boerne nach dem Mord an einem Ex-Polizeichef. Es ist der 40. Fall aus Münster. Lohnt sich "Des Teufels langer Atem"?

"Des Teufels langer Atem" heißt der Tatort aus Münster , der heute am Sonntagabend (16.01.2022, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

aus , der heute am Sonntagabend (16.01.2022, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. In ihrem 40. Fall wird es kompliziert für Thiel und Prof. Boerne : Der Ex-Chef wird tot in einem Wald gefunden. Der Kommissar kämpft allerdings mit einem fiesen Blackout.

und Prof. : Der Ex-Chef wird tot in einem Wald gefunden. Der Kommissar kämpft allerdings mit einem fiesen Blackout. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Münster-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) kann sich nach dem Aufwachen nicht erklären, wie er in diesem Hotelzimmer gelandet ist. Und was machen Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) und der große Plüsch-Koala da an seiner Bettkante? Doch es kommt noch schlimmer: Ganz in der Nähe wurde eine Leiche im Wald gefunden. Es handelt sich um Thiels Ex-Chef aus seiner Zeit bei der Hamburger Mordkommission, den er seit Jahren nicht gesehen hat. Oder doch? Prof. Boerne ist fasziniert von Thiels Amnesie und begleitet ihn bei der Spurensuche.

Hauptkommissar Thiel bekommt schlechte Nachrichten. Foto: Thomas Kost, WDR/Molina Film

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Des Teufels langer Atem" einzuschalten?

Der Münster-Tatort wird 20 Jahre alt. Und zum Jubiläum wird es auch gewohnt kurios bei Thiel und Boerne: "Des Teufels langer Atem" erzählt von fiesen Schuldgefühlen, echter Freundschaft und einem rätselhaften Plüsch-Koala. Nach 40 Folgen hat sich das Münster-Konzept, das für den Kriminalfall stets eine untergeordnete Rolle vorsah, allerdings auch etwas erschöpft, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne. Der Fall ist wenig innovativ, ermüdend - und der Täter steht ebenfalls schnell fest.

Boerne und Thiel diskutieren: Der Münster-Tatort wie man ihn kennt. Foto: Thomas Kost, WDR/Molina Film

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Münster-Tatort heute

Frank Thiel : Axel Prahl

: Prof. Karl-Friedrich Boerne : Jan Josef Liefers

: Silke Haller : ChrisTine Urspruch

: ChrisTine Urspruch Schrader: Björn Meyer

Wilhelmine Klemm : Mechthild Großmann

: Vater Thiel : Claus D. Clausnitzer

: Dr. Kühn: Kim Riedle

Annika Kröger : Banafshe Hourmazdi

: Banafshe Hourmazdi Vivian Peters: Judith Goldberg

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Thiel und Boerne sind die Ermittler in Münster

Seit 2002 ermitteln Frank Thiel und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne in Münster. Der bodenständige Kriminalhauptkommissar und der schnöselige Rechtsmediziner sind die Quoten-Könige im Tatort - Werte jenseits der zwölf Millionen sind für das ungleiche Duo nichts Außergewöhnliches.

Thiel kommt geschieden aus Hamburg nach Münster. Er ist kein Mann der großen Worte, Aufregungen sind ihm verhasst. Thiel fährt mit dem Fahrrad zum Dienst, Statussymbole bedeuten ihm nichts. Seine Marke ist die Unauffälligkeit.

Der elitäre Boerne wirkt da an Thiels Seite wie ein beißender Kontrast. Der feinsinnige Mediziner ist ein eloquenter Plauderer, der sich gerne mit schönen Dingen umgibt. Seine Hobbies: schöne Autos, Reiten, Golf, Oper, gutes Essen. Kollegen haben es nicht immer leicht mit dem eingebildeten Professor: Boerne kann alles, weiß alles - erleidet damit aber auch nicht selten Schiffbruch.

