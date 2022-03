Tatort heute aus Münster: So wird "Propheteus"

Im Tatort heute aus Münster stolpern Boerne und Thiel in eine Welt voller Verschwörungserzählungen, Lügen und Geheimnisse. Lohnt sich "Propheteus"?

"Propheteus" heißt der Tatort heute aus Münster, der am Sonntagabend (06.03.2022) im Ersten läuft.

heute aus ster, der am Sonntagabend (06.03.2022) im Ersten läuft. Der Tatort heute kommt allerdings später als üblich: Das Erste zeigt nach der "Tagesschau" um 20.15 Uhr den Brennpunkt "Krieg gegen die Ukraine". Der "Tatort: Propheteus" beginnt daher erst um 20.30 Uhr.

Im neuen Münster-Tatort ist nichts wie es scheint: Boerne und Thiel ermitteln in einem Mordfall - und geraten dabei selbst ins Visier des Verfassungsschutzes.

Handlung: Der Münster-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Was wie eine ganz "normale" Mordermittlung beginnt, zieht immer weitere Kreise: Der kaufsüchtige Magnus Rosponi wird in seiner Wohnung erschlagen aufgefunden. Doch weder seine fröhlichen Bowlingfreunde noch Silke Haller (ChrisTine Urspuch), die in dem Toten einen Jugendschwarm erkennt, können sich erklären, wieso der beliebte Mann sterben musste.

Dafür findet Professor Boerne (Jan Josef Liefers) einen merkwürdigen, kleinen Gegenstand in der Leiche. Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) entdeckt parallel amouröse Verstrickungen. Und als dann noch der Verfassungsschutz in den zwielichtigen Gestalten Muster und Mann auftaucht, wird es absurd. Scheinbar haben Thiel und Boerne in ein Wespennest gestochen und damit sogar einen Attentäter auf sich aufmerksam gemacht.

Ausnahmzustand im Polizeipräsidium Münster: Udo Kayer (Matthias Komm) bedroht Frank Thiel, Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) und Prof. Karl-Friedrich Boerne. Foto: Thomas Kost, WDR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Propheteus" heute einzuschalten?

Der Tatort heute aus Münster ist der Start in das 20. Jubiläumsjahr von Thiel und Boerne - und der Beweis dafür, dass die Quoten-Könige ihre besten Jahre endgültig hinter sich haben. Vorbei die Zeiten, in denen sich das Comedyhafte, das die Münsteraner Ermittler zu Publikumslieblingen macht, sich mit Krimi-Spannung und cleveren Ermittlungsmethoden abwechselte. "Propheteus" ist - man muss es leider so hart sagen - genau so ein Schmarrn wie die Verschwörungsgeschichten, an die die Querdenker-Bowlingtruppe im Drehbuch (von Astrid Ströher) glaubt, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne.

Frau Mann (Daniela Reichert) und Herr Muster (Melanie Reichert) stellen in dem Fall des ermordeten Programmierers Rosponi eigene Ermittlungen an. Offenbar im Auftrag des LKA. Foto: Thomas Kost, WDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Münster-Tatort heute

Frank Thiel: Axel Prahl

Prof. Karl-Friedrich Boerne: Jan Josef Liefers

Silke Haller "Alberich": ChrisTine Urspuch

Staatsanwältin Klemm: Mechthild Großmann

Mirko Schrader: Björn Meyer

Herbert Thiel: Claus D. Clausnitzer

Udo Kayser: Matthias Komm

Herr Muster: Melanie Reichert

Frau Mann: Daniela Reichert

Barbara Winter: Katharina Schmalenberg

Jakob Winter: Ismail Deniz

Saskia Georgij: Nadia Migdal

Anton Georgij: Mark Zak

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Thiel und Boerne sind die Ermittler in Münster

Seit 2002 ermitteln Frank Thiel und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne in Münster. Der bodenständige Kriminalhauptkommissar und der schnöselige Rechtsmediziner sind die Quoten-Könige im Tatort - Werte jenseits der zwölf Millionen sind für das ungleiche Duo nichts Außergewöhnliches.

Thiel kommt geschieden aus Hamburg nach Münster. Er ist kein Mann der großen Worte, Aufregungen sind ihm verhasst. Thiel fährt mit dem Fahrrad zum Dienst, Statussymbole bedeuten ihm nichts. Seine Marke ist die Unauffälligkeit.

Der elitäre Boerne wirkt da an Thiels Seite wie ein beißender Kontrast. Der feinsinnige Mediziner ist ein eloquenter Plauderer, der sich gerne mit schönen Dingen umgibt. Seine Hobbies: schöne Autos, Reiten, Golf, Oper, gutes Essen. Kollegen haben es nicht immer leicht mit dem eingebildeten Professor: Boerne kann alles, weiß alles - erleidet damit aber auch nicht selten Schiffbruch.

