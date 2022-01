Tatort heute aus Stuttgart: So wird "Videobeweis"

Der Neujahrs-Tatort heute aus Stuttgart ermitteln Lannert und Bootz nach einem Mord auf einer Firmenfeier. Lohnt sich "Videobeweis"?

" Videobeweis " heißt der Tatort heute aus Stuttgart , der heute an Neujahr (01.01.2022, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

" heißt der heute aus , der heute an (01.01.2022, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Auf einer Weihnachtsfeier stirbt ein Mitarbeiter. Die Ermittlungen führen Lannert und Bootz zum Chef der Firma, einer Mitarbeiterin, einem intimen Video - und der Frage: Vergewaltigung oder Verführung?

und zum Chef der Firma, einer Mitarbeiterin, einem intimen Video - und der Frage: oder Verführung? In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Stuttgart-Tatort heute an Neujahr im Schnellcheck

Weihnachtsfeier in einem Versicherungskonzern: Karaoke, Alkohol, gelöste Stimmung. Am nächsten Morgen liegt Idris Demir tot im Foyer, der Mitarbeiter ist offensichtlich über eine Balustrade gestürzt. Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) versuchen, den Abend zu rekonstruieren.

Klar ist: Abteilungsleiter Oliver Jansen (Oliver Wnuk) und seine Mitarbeiterin Kim Tramell (Ursina Lardi), Konkurrentin des Toten, verließen als letzte das Haus. Keiner von beiden will etwas bemerkt haben. Doch unter Druck gesetzt, sagt Tramell aus, dass Oliver Jansen sie vergewaltigt habe. Der wiederum spricht von Verführung und einvernehmlichem Sex. Wer von beiden hat sich erpressbar gemacht und dann einen Zeugen aus dem Weg geräumt?

Die Kommissare finden ein Video, das der getötete Demir an seinem letzten Abend aufgenommen hat. Das Bildmaterial der intimen Szene im Büro sollte die Situation objektiv klären. Doch das scheinbar so beweiskräftige Video erweist sich als uneindeutig und interpretierbar. Die beeindruckend selbstbewusste Mitarbeiterin und der leichtsinnige Chef - für wen von beiden wurde Demir zur Gefahr?

Lannert und Bootz am Tatort: Wer hat Idris Demir von der Brüstung gestürzt? Foto: Benoît Linder, SWR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Videobeweis" heute einzuschalten?

Das Drehbuch-Duo Rudi Gaul und Katharina Adler fassen mit dem Tatort heute ein heißes Eisen an. In "Videobeweis" geht um Mord und MeToo. Sie verbrennen sich aber nicht die Fingen daran - im Gegenteil, wie Andreas Frei in unserer Tatort-Kolumne schreibt. Das Ergebnis lohnt sich.

Was passierte auf der Weihnachtsfeier? Oliver Jansen (Oliver Wnuk) und seine Mitarbeiterin Kim Tramell (Ursina Lardi). Foto: Benoît Linder, SWR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Stuttgart-Tatort heute

Thorsten Lannert : Richy Müller

: Sebastian Bootz : Felix Klare

: Kim Tramell : Ursina Lardi

: Oliver Jansen : Oliver Wnuk

: Cleo Jansen : Karoline Bär

: Karoline Bär Sammy Berger : Sarah Masuch

: Dr. Daniel Vogt : Jürgen Hartmann

: Stefanie Seiler : Amelie Herres

: Idris Demir : Ulas Kilic

: Ulas Kilic Ju-Ju Tramell : Ruby M. Lichtenberg

: Jodie Becker : Lisa Wildmann

: Sandra Verhoeven : Yvonne Y. H. Bormann

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Lannert und Bootz sind die Ermittler in Stuttgart

Seit 2008 ermitteln Richy Müller alias Thorsten Lannert und Felix Klare als Sebastian Bootz in Stuttgart. Lannert ist im Team der harte Hund. Unbequem, impulsiv, bissig, aber nicht ohne Humor. Vor seiner Zeit als Hauptkommissar in Stuttgart war er verdeckter Ermittler in Hamburg; Schwerpunkt: organisierten Kriminalität.

Ein Job, der sein Leben nachhaltig prägte. Denn der Neuanfang kam nicht freiwillig: Unter tragischen Umständen im Zuge seiner Enttarnung verlor Lannert seine Frau Susanne und seine Tochter Lilli. Er selbst wurde durch einen Schuss in die Brust schwer verletzt. Kein Wunder, dass Lannert nicht unbedingt der Vorzeige-Teamplayer ist. Der Mitfünfziger tendiert zum Alleingang, das Misstrauen in ihm sitzt tief.

Ganz anders tickt sein Partner Bootz mit seinem ausgeprägten Hang zur Kriminalpsychologie. Kontrolliert und analytisch geht er die Fälle an, gerne vom Schreibtisch aus. Sein Markenzeichen ist die braune Lederjacke, die er seit der ersten Folge trägt. Von seiner Frau und den zwei Kinder lebt Bootz getrennt.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Benoît Linder, SWR

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Köln

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Tatort-Fans dürfen sich in 2022 auf zahlreiche Highlights und Einschnitte einstellen: Meret Becker ermittelt zum letzten Mal in Berlin, das populäre Münster-Team wird 20 und das Kölner Duo 25. Der NDR tüftelt an einem neuen Tatort mit Til Schweiger, der Weimar-Tatort pausiert dafür. Was Zuschauer 2022 im Tatort sonst noch erwartet, lesen Sie hier.