Tatort heute aus Stuttgart: Ungewöhnlicher Fall mit unerwartetem Ende

Im Tatort heute aus Stuttgart geht es für Lannert und Bootz um Fahrerflucht mit fahrlässiger Tötung - und die große Frage nach der Gerechtigkeit. Lohnt sich "Der Mörder in mir"?

"Der Mörder in mir" heißt der Tatort heute aus Stuttgart . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 18.09.2022) im Ersten.



heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 18.09.2022) im Ersten. Lannert und Bootz liefern in ihrem neuen Fall keinen Krimi mit kniffeliger Mördersuche, sondern der Versuch, Gesellschaftsdrama und Gewissensfalle zusammenzubringen. Es geht um einen tödlichen Unfall mit Fahrerflucht.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Stuttgart-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Ben Dellien (Nicholas Reinke) hätte auf der nassen abendlichen Straße nur ein paar Schritte bis zum Straßengraben gehen müssen, dort liegt der Fahrradfahrer, den er gerade angefahren hat. Aber der Babysitter muss abgelöst, ein Auftrag noch zu Ende geführt werden – Ben steht unter Druck und fährt einfach weiter.

Am nächsten Tag, während Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ihre Ermittlungen wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Tötung aufnehmen und die ersten Indizien zusammensetzen, nagt die Reue an Ben. Dem Anwalt und Familienvater ist klar, dass das ein Fehler war. Trotzdem zieht er es vor, die Spuren des Unfalls zu vertuschen statt sich zu stellen. Doch die akribische Beweisaufnahme von Lannert, Bootz und Gerichtsmediziner Vogt zahlt sich aus, sie rücken Ben Dellien immer näher.

Die Mütze muss weg: Ben Dellien (Nicholas Reinke) will sie in der Nacht verschwinden lassen. Foto: Benoît Linder, SWR

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Der Mörder in mir" einzuschalten?

Im Tatort heute aus Stuttgart geht es nicht um Spannungsaufbau, sondern um die Frage nach Recht und Gerechtigkeit. Dieser stellen sich Lannert und Bootz mit reichlich Pathos, was die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Nachdenken bringen soll. "Der Mörder in mir" als Schirach-Stück also – samt einer typischen, unerwarteten Schlusswendung. Bloß: Was in den (verfilmten) Erzählungen des Schriftstellers besonders gut als Kammerspiel vor Gericht funktioniert, trägt nicht über 90 Minuten durch einen Tatort, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne.

Als die Kommissare Laura Rensing (Tatjana Nekrasov) an ihrem Arbeitsort befragenn, steht sie nicht nur unter Zeitdruck, sie will sich auch offensichtlich raushalten. Foto: Benoît Linder, SWR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Stuttgart-Tatort heute

Thorsten Lannert : Richy Müller

: Sebastian Bootz : Felix Klare

: Ben Dellien: Nicholas Reinke

Laura Rensing : Tatiana Nekrasov

: Johanna Dellien: Christina Hecke

Dr. Daniel Vogt : Jürgen Hartmann

: Jürgen Hartmann Marlene Teichert: Julia Dorothee Brunsch

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Lannert und Bootz sind die Ermittler in Stuttgart

Seit 2008 ermitteln Richy Müller alias Thorsten Lannert und Felix Klare als Sebastian Bootz in Stuttgart. Lannert ist im Team der harte Hund. Unbequem, impulsiv, bissig, aber nicht ohne Humor. Vor seiner Zeit als Hauptkommissar in Stuttgart war er verdeckter Ermittler in Hamburg; Schwerpunkt: organisierten Kriminalität.

Ein Job, der sein Leben nachhaltig prägte. Denn der Neuanfang kam nicht freiwillig: Unter tragischen Umständen im Zuge seiner Enttarnung verlor Lannert seine Frau Susanne und seine Tochter Lilli. Er selbst wurde durch einen Schuss in die Brust schwer verletzt. Kein Wunder, dass Lannert nicht unbedingt der Vorzeige-Teamplayer ist. Der Mitfünfziger tendiert zum Alleingang, das Misstrauen in ihm sitzt tief.

Ganz anders tickt sein Partner Bootz mit seinem ausgeprägten Hang zur Kriminalpsychologie. Kontrolliert und analytisch geht er die Fälle an, gerne vom Schreibtisch aus. Sein Markenzeichen ist die braune Lederjacke, die er seit der ersten Folge trägt. Von seiner Frau und den zwei Kinder lebt Bootz getrennt.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Benoît Linder, SWR

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Stuttgart

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Ein dritter Münster-Fall, ein neuer Tukur-Tatort und der 90. Krimi mit Batic und Leitmayr: Tatort-Fans dürfen sich in 2022 noch auf einige Highlights freuen. Eine Vorschau auf die neuen Folgen lesen Sie hier. Die Sendetermine für die nächsten Tatort-Episoden am Sonntagabend: