Tatort heute - Handlung, Kritik, Darsteller: So wird "Alles was Recht ist"

Im Tatort heute aus Wien bekommen es Eisner und Fellner mit drei Toten und mehreren Verdächtigen zu tun. Lohnt sich "Alles was Recht ist"?

"Alles was Recht ist" heißt der Tatort heute aus Wien , der am Sonntagabend (03.04.2022) im Ersten läuft.

heute aus , der am Sonntagabend (03.04.2022) im Ersten läuft. Der Tatort kommt heute allerdings später als üblich: Das Erste zeigt nach der "Tagesschau" um 20.15 Uhr den Brennpunkt "Krieg gegen die Ukraine ". Der " Tatort : Alles was Recht ist" beginnt daher erst um 20.30 Uhr.

kommt heute allerdings später als üblich: Das Erste zeigt nach der um 20.15 Uhr den Brennpunkt "Krieg gegen die ". Der " : Alles was Recht ist" beginnt daher erst um 20.30 Uhr. Eisner und Fellner müssen einen komplexen Fall lösen: Während die Bluttat eines Doppelmörders geklärt scheint, passiert ein dritter Mord.

und müssen einen komplexen Fall lösen: Während die Bluttat eines Doppelmörders geklärt scheint, passiert ein dritter Mord. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Wien-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) werden zu einem glasklaren Fall gerufen: zwei Leichen und der Täter, Stefan Weingartner (Johannes Zeiler), der selbst die Polizei alarmiert und am Tatort auf die Ermittler wartet. Tatwaffe, Motiv und Tatsachengeständnis inklusive. Mord aus Eifersucht, ein vorgeführter Ehemann, der die Nerven verlor.

Alles könnte so "gschmeidig" laufen, hätte nicht ausgerechnet der gerissenste Anwalt des Landes die Verteidigung des Angeklagten übernommen und einen Freispruch erwirkt. Kurz darauf landet der Anwalt selbst auf dem Obduktionstisch – und der Freigesprochene verschwindet spurlos.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Alles was Recht ist" heute einzuschalten?

Der Wiener Tatort heute ist voller Schmerz und Schmäh - und damit absolut sehenswert, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne. Fans des ORF-Tatort dürfen zudem gespannt sein: Elf Jahre nach Inkasso Heinzis erstem Auftritt wird die Verbindung zwischen Bibi Fellner und dem zwielichtig-schrägen Kriminellen in "Alles was Recht ist" endlich aufgeklärt. Die gesammelte Tatort-Kritik finden Sie in den Pressestimmen.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Wien-Tatort heute

Moritz Eisner : Harald Krassnitzer

: Bibi Fellner : Adele Neuhauser

: Meret Schande : Christina Scherrer

: Dr. Kreindl: Günter Franzmeier

Ernst Rauter : Hubert Kramar

: Inkasso Heinzi: Simon Schwarz

Maria Gavric : Ines Miro

: Stefan Weingartner : Johannes Zeiler

: Johanna Weingartner : Noemi Krausz

: Helene Schmiedinger: Marion Mitterhammer

Irene Weingartner : Eva Maria Marold

Tatort heute: Live-Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt den Tatort heute wie alle Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Krimis sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Eisner und Fellner sind die Ermittler in Wien

Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer, hat das Sagen im Tatort aus der Alpenrepublik. Seit 1999 ermittelt er meist in Wien und dem Umland, anfangs als Chefinspektors, später als Major, inzwischen als Oberstleutnant. Weil er als Spezialist gilt, wird er häufig auch als Leiter von Sonderkommissionen zur Lösung kniffliger Fälle in andere Teile Österreichs geschickt.

Eisner ist Eigenbrödler, bei seinen Ermittlungen geht's gerne mal rau, fast ruppig zu. Er folgt seinem Instinkt - und am liebsten seinem eigenen Kopf. Als ihm 2011 die schon etwas in die Jahre gekommene Bibi Fellner (Adele Neuhauser) mit ihren psychischen Problemen und ihrem Hang zu Hochprozentigen an die Seite gestellt wird, ist Eisner nicht gerade verzückt. Die Majorin war jahrelang bei der Sitte und pflegt gelegentlich etwas zweifelhafte Kontakte in die Wiener Unterwelt. Trotz aller Unterscheide raufen sich Eisner und Fellner über die Jahre zusammen - und werden ein eingespieltes, vertrautes Duo.

