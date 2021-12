Tatort heute

Kein Tatort heute (05.12.) im Ersten - einen Krimi gibt's aber trotzdem

Kein Tatort heute Abend im Ersten, stattdessen läuft der "Polizeiruf 110" aus Brandenburg. So geht es in den kommenden Wochen mit dem Tatort am Sonntagabend weiter.

Kein Tatort heute (05.12.2021) im Ersten - stattdessen übernehmen die Kollegen vom " Polizeiruf 110". Die ARD zeigt ab 20.15 Uhr die Folge "Hermann" aus Brandenburg. Krimi-Fans kommen also trotzdem auf ihre Kosten. Kommenden Sonntag geht es dann mit einem neuen Tatort aus Bremen weiter. In "Und immer gewinnt die Nacht" ermittelt das Team um Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer), Mads Andersen (Dar Salim) und Linda Selb (Luise Wolfram), nachdem die Leiche eines Arztes im Hafen gefunden wurde. 23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Thomas Kost, WDR/Zeitsprung pictures Kein Tatort heute: Stattdessen läuft der "Polizeiruf 110: Hermann" aus Brandenburg Im "Polizeiruf 110: Hermann" ermittelt Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) erstmals allein. Seine Kollegin Olga Lenski (Maria Simon) hat in der letzten Folge "Monstermutter" Anfang 2021 ihren Dienst quittiert. Nun wird die Leiche einer Bauingenieurin bei der Entsorgung von Bauschutt im polnischen Slubice entdeckt. Die Ermittlungen führen Raczek zurück in die Vergangenheit. An seiner alte Arbeitsstelle in Cottbus bekommt er es mit seinem früheren Dienststellenleiter und einem Fall zu tun, der bis in die Zeit des Zweiten Weltkrieges reicht. Alle Informationen zu Handlung und Kritik des "Polizeiruf 110" heute finden Sie hier. Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) und Alexandra Luschke (Gisa Flake): Szene aus dem "Polizeiruf 110" heute aus Brandenburg ("Hermann"). Foto: Maor Waisburd, rbb Sendetermine: Kein Tatort heute im Ersten - so geht es am Sonntag weiter Mehr als ein gutes Dutzend neue Tatort- und Polizeiruf-Fälle der Saison 2021/22 hat das Ersten von August bis Jahresende im Programm, darunter die Rückkehr von Lars Eidinger als "stiller Gast" Kai Korthals, ein neuer Fall mit Heike Makatsch und ein Gastauftritt von Udo Lindenberg. Diese Tatort-Folgen zeigt die ARD in den kommenden Wochen am Sonntagabend: 05. Dezember: " Polizeiruf 110 : Hermann" ( Brandenburg )

: Hermann" ( ) 12. Dezember: " Tatort : Und immer gewinnt die Nacht" ( Bremen )

: Und immer gewinnt die Nacht" ( ) 19. Dezember: " Tatort : Wunder gibt es immer wieder" ( München )

: Wunder gibt es immer wieder" ( ) 26. Dezember: " Tatort : Alles kommt zurück" ( Göttingen )

: Alles kommt zurück" ( ) 01. Januar: " Tatort : Videobeweis" ( Stuttgart )

