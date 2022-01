Kein Tatort heute (30.01.) im Ersten - einen Krimi gibt's aber trotzdem

Kein Tatort heute Abend im Ersten, stattdessen läuft der "Polizeiruf 110" aus Brandenburg. So geht es in den kommenden Wochen mit dem Tatort am Sonntagabend weiter.

Kein Tatort heute (30.01.2022) im Ersten - stattdessen übernehmen die Kollegen vom " Polizeiruf 110". Die ARD zeigt ab 20.15 Uhr die Folge "Hildes Erbe" aus Brandenburg. Krimi-Fans kommen also trotzdem auf ihre Kosten. Alle Informationen zu Handlung und Kritik des "Polizeiruf 110" heute finden Sie hier.

Kommenden Sonntag geht es dann mit einem neuen Tatort aus Köln weiter. In "Vier Jahre" müssen Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) den Mord an einem einstigen Theaterstar neu aufrollen. Es ist der erste von insgesamt drei neuen Fällen aus Köln im Jahr 2022, in dem das Duo Ballauf und Schenk sein 25. Dienstjubiläum feiert.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Pasquale D'Angiolillo, SR

Kein Tatort heute: Stattdessen läuft der "Polizeiruf 110: Hildes Erbe" aus Brandenburg

Der "Polizeiruf 110: Hildes Erbe" hingegen ist der erste Fall für das neue Ermittler-Duo in Brandenburg. Nach dem Ausscheiden von Maria Simon als Olga Lenski im vergangenen Jahr bekommt Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) nun den jungen Kriminalkommissaranwärter Vincent Ross (André Kaczmarczyk) zur Seite gestellt. Der Fall handelt von einem toten Studenten, einer hartherzigen Großmutter mit viel Bargeld sowie einer eifrige Pflegerin und erzählt eine komplexe Geschichte, die tief in familiäre Abgründe schaut.

Das neue Duo für den "Polizeiruf 110" in Brandenburg: Adam Raczek (Lucas Gregorowicz, links) und Vincent Ross (André Kaczmarczyk, rechts). Foto: Thomas Ernst, rbb

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Tatort-Fans dürfen sich in 2022 auf zahlreiche Highlights und Einschnitte einstellen: Meret Becker ermittelt zum letzten Mal in Berlin, das populäre Münster-Team wird 20 und das Kölner Duo 25. Der NDR tüftelt an einem neuen Tatort mit Til Schweiger, der Weimar-Tatort pausiert. Was Zuschauer 2022 im Tatort sonst noch erwartet, lesen Sie hier.

06. Februar: " Tatort : Vier Jahre" ( Köln )

: Vier Jahre" ( ) 13. Februar: " Tatort : Saras Geständnis" ( Schwarzwald )

: Saras Geständnis" ( ) 20. Februar: " Tatort : Liebe mich!" ( Dortmund )

: Liebe mich!" ( ) 27. Februar: " Tatort : Kehraus" ( München )

Kritik und Pressestimmen zu den letzten Tatort-Folgen am Sonntag