Kein Tatort heute (30.10.2022) im Ersten - einen Krimi gibt's aber trotzdem

Kein Tatort heute Abend im Ersten, stattdessen läuft der "Polizeiruf 110" aus Magdeburg. So geht es in den kommenden Wochen mit dem Tatort am Sonntagabend weiter.

Kein Tatort heute Abend (30.10.2022) im Ersten - stattdessen übernehmen die Kolleginnen und Kollegen vom " Polizeiruf 110". Die ARD zeigt ab 20.15 Uhr die Folge "Hexen brennen" aus Magdeburg. Krimi-Fans kommen also trotzdem auf ihre Kosten. Alle Informationen zu Handlung und Kritik des "Polizeiruf 110" heute, lesen Sie hier.

Kommenden Sonntag geht es dann mit einem Schwarzwald-Tatort weiter. In der Folge "Die Blicke der anderen" ermitteln die Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) in einer Kleinstadt im Breisgau. Im Zentrum des Falls steht eine Frau, deren Ehemann und Sohn vermisst werden. Der Tatort läuft im Rahmen der ARD-Themenwoche "Wir gesucht! - Was hält uns zusammen?", die der Frage nachgeht, was unsere Gesellschaft zusammenhält – und an welchen Stellen das schwerfällt.

Kein Tatort heute: Stattdessen läuft der "Polizeiruf 110" aus Magdeburg

Im "Polizeiruf 110" heute ermittelt Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) in einem mysteriösen Fall: Am Tag nach Halloween wird im Harz eine Tote gefunden. Die Frau wurde gefoltert und auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Für die Ausstrahlung wurde - thematisch passend - der Sonntag vor Halloween gewählt: In "Hexen brennen" vermischen sich Hexenkult, Mythen, Sagen und die Inquisition auf eine gewöhnungsbedürftige Art miteinander. Das Drehbuch schrieb Wolfgang Stauch, Regie führte wie bereits bei der im Juli ausgestrahlte Folge "Black Box" Ute Wieland.

Kein Tatort heute, stattdessen ermittelt Doreen Brasch (Claudia Michelsen) in einem mysteriösen Fall.

Sendetermine: So geht es mit dem Tatort am Sonntagabend weiter

Ein dritter Münster-Fall, ein neuer Tukur-Tatort und der 90. Krimi mit Batic und Leitmayr: Tatort-Fans dürfen sich in 2022 auf einige Highlights freuen. Eine Vorschau auf die neuen Folgen lesen Sie hier. Die Sendetermine für die nächsten Tatort-Episoden am Sonntagabend:

30. Oktober: " Polizeiruf 110 : Hexen brennen" ( Magdeburg )



06. November: " Tatort : Die Blicke der Anderen" ( Schwarzwald )

13. November: " Tatort : Ein Freund, ein guter Freund" ( Münster )