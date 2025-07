Mann im Streit von Radfahrer angefahren und schwer verletzt

Ein 70-jähriger Mann ist bei einem Streit von einem Fahrradfahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der tatverdächtige 30-Jährige wurde am Freitag festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er soll am Dienstagnachmittag mit dem Senior in Streit geraten sein, nachdem er offenbar auf dem Bürgersteig mit dem Fahrrad gefahren war. Daraufhin habe er Zeugenaussagen zufolge bewusst beschleunigt und den 70-Jährigen angefahren. Dieser stürzte und wurde vor Ort reanimiert. Mittlerweile sei er außer Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige wurde im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gefasst. Er muss sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten, heißt es. Die Ermittlungen dauern an.