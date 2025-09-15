Mann mit Rad angefahren - Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Im Juli soll ein 30-Jähriger in Darmstadt einen Senior mit seinem Fahrrad angefahren und ihn schwer verletzt haben, nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Mann erhoben. Gegen ihn bestehe der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, teilte die Polizei mit.

Der Verdächtige sei im Juli mit dem 70-jährigen Fußgänger in Streit geraten, nachdem er offenbar auf dem Bürgersteig mit seinem Fahrrad gefahren war. Zeugenaussagen zufolge soll der 30-Jährige daraufhin bewusst beschleunigt und den Senior angefahren haben. Der Mann stürzte und wurde schwer verletzt, Rettungskräfte mussten ihn reanimieren. Später wurde der Beschuldigte im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gefasst.