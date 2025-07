Festnahme nach Streit mit mehreren Verletzten

Nach einer Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten in der Innenstadt von Offenbach ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 38-Jährige war mit Haftbefehl gesucht worden und wurde am Mittwoch in einem Regionalzug gefasst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach der Auseinandersetzung vergangene Woche mussten drei Menschen unter anderem mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Vernehmungen und weiteren Ermittlungen ergab sich den Angaben zufolge ein dringender Tatverdacht gegen den 38-Jährigen. Ihm wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen zur Last gelegt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zeugen hatten der Polizei die Auseinandersetzung gemeldet, kurz vor Mitternacht waren demnach mehrere Menschen teils bewaffnet aufeinander losgegangen. Mehrere Männer flüchteten bei Eintreffen der Polizei, vier wurden vorläufig festgenommen, vernommen und wieder entlassen. Die Polizei ruft weiterhin Zeugen auf, sich zu melden, da die Ermittlungen zu der Tat andauern.