"EU verliert Glaubwürdigkeit" – Reaktionen auf das EU-Ökosiegel für Gas und Atomkraft

Die EU stuft Erdgas und Atomkraft in Zukunft als nachhaltig ein. Das neue EU-Ökosiegel ruft neben Zustimmung auch viel Kritik hervor. Spannende Reaktionen zur Taxonomie.

Investitionen in Atomkraft und Erdgas sollen in Zukunft als "nachhaltig" eingestuft werden, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind. Das EU-Parlament hat damit entschieden, dass Atom und gas bald klimafreundlich sind. Am Mittwoch hatte sich die Mehrheit der Abgeordneten für die Taxonomie-Regeln auf dem Finanzmarkt ausgesprochen. Sie sollen ab dem Jahr 2023 greifen. Der Begriff Taxonomie beschreibt dabei das Regelwerk oder auch Klassifizierungswerk, in welchem festgelegt ist, welche Technologien und Wirtschaftstätigkeiten als "grün" bezeichnet werden dürfen.

Grünes Gas und grüne Atomkraft, diese Entscheidung traf nicht nur auf Zustimmung, sondern auch auf Kritik bis hin zu Empörung. Auf Twitter trendete #NotMyTaxonomy. Die spannendsten der kritischen Reaktionen auf das EU-Ökosiegel von Atomkraft und Erdgas.

EU-Ökosiegel für Atomkraft und Erdgas: Reaktionen auf Twitter

"Das Europäische Parlament hat gerade dafür gestimmt, fossiles Gas als "grüne" Energie zu bezeichnen. Dies wird den dringend notwendigen, wirklich nachhaltigen Übergang verzögern und unsere Abhängigkeit von russischen Brennstoffen verstärken. Die Heuchelei ist frappierend, aber leider nicht überraschend." – Klimaaktivistin Greta Thunberg auf Twitter

"Gas & Atomkraft sind auch nach heute nicht nachhaltig, aber die EU-Klimapolitik ist nun nachhaltig geschwächt. Ein harter Tag für alle, die sich nach einer sichereren & nachhaltigen Welt sehnen. Wir haben gekämpft & werden weiterkämpfen. Es ist notwendiger denn je." – Klimaaktivistin Luisa Neubauer auf Twitter

"Eine Mehrheit aus Konservativen, Liberalen und Rechten unterstützt lieber fossile Energien anstatt jeden weiteren Euro für Erneuerbare auszugeben. Mit dem Taxonomie-Beschluss verliert die EU Glaubwürdigkeit im Kampf gegen Klimakrise und fossile Abhängigkeit." – Grünen-Politikerin Jamila Schäfer auf Twitter

"Willkommen in Europa, hier ist es verboten Hafer- und Soja- Milch ähnliche Flüssigkeiten - als Milch zu bezeichnen, aber Erdgas und Atomkraft darf man "nachhaltig" nennen." – Twitter-User OldWhiteCat

"Heute hat die EU eine schreckliche Entscheidung getroffen. Sie hat sich über den Rat von Klimawissenschaftlern hinweggesetzt, Sie und die Forderungen von Gruppen aus ganz Europa ignoriert und Russlands Kriegskasse massiv gestärkt." – Greenpeace auf Twitter

Taxonomie: Reaktionen aus Politik und den Medien

"Ungeachtet des Abstimmungsergebnisses bleibt die Bundesregierung bei ihrer Position und betrachtet Kernenergie als nicht nachhaltig." – Regierungssprecher Steffen Hebestreit

"Ein schwierig ausgehandelten und fragilen Kompromiss." – Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala

"Für Energieversorgungssicherheit inmitten der aktuellen Energiekrise braucht es mehr denn je Investitionen in Gasinfrastrukturen, vor allem auch in Flüssiggas-Terminals." – Holger Lösch vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

"Yellowcake ist jetzt grün. Die Atomkraft feiert ein großes Comeback – auch in der EU. Deutschland will da aber nicht mitmachen." – RedaktionsNetzwerk Deutschland