Taylor Swift in München: Claudia Roth ist jetzt ein „Swiftie“

Bei Taylor Swifts ersten Show in München hat Claudia Roth einen der begehrten Plätze im Olympia-Stadion. Ihre Eindrücke teilte sie auf ihrem Instagram-Kanal. Die Kulturstaatsministerin kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. So schreibt sie in einem Post „This night was sparkling“.

Roth teilte zahlreiche Fotos und ein Video des Abends mit ihren Followern auf Instagram. Dazu kommentierte sie: „Das Eras Tour Konzert von Taylor Swift in München war geballte Power und Leidenschaft. Freundschaften wurden geschlossen, es wurde zusammen gesungen, getanzt, geweint und gelacht, zu Musik, die Herzen berührt“. Roth sei nun auch Taylor Swift-Fan, denn sie sei in ihrer „Swift Era angekommen“, schreibt sie weiter.

Sie habe auch einige Freundschaftsarmbänder geschenkt bekommen, schreibt sie auf Instagram. Das ist eine Tradition der „Swifties“ (so heißen die Fans der Sängerin). Im Vorhinein knüpfen sie Armbänder und tauschen sie dann untereinander auf den Konzerten.

Superstar Taylor Swift ist zur Zeit in Deutschland und spielt hier sieben Konzerte - zwei davon in München. Am Samstagabend füllte die Sängerin das ausverkaufte Olympia-Stadion sowie den angrenzenden Olympia-Berg. Am Sonntag spielt sie die zweite Show in der bayerischen Hauptstadt. In den vergangenen Wochen spielte sie bereits fünf Konzerte in Deutschland. Zwei in Hamburg und weitere in Gelsenkirchen.